Pasquale Laricchia replica all’ex Vittoria: i retroscena inediti della storia

Pasquale Laricchia risponde all’ex Vittoria Pennington che l’ha accusato di violenze: i retroscena e le verità dell’ex gieffino

Pochi giorni fa sono balzati alle cronache dopo quasi 20 anni i nomi di Pasquale Laricchia e Vittoria Pennigton. Il pugliese e l’americana fecero il Grande Fratello 3 in coppia. Dopo quell’avventura le loro strade si divisero (era il 2005) e non si sentirono più. Tuttavia la donna, recentemente, ha rilasciato un’intervista di fuoco al settimanale Di Più, affermando che l’ex è stato violento con lei al tempo della relazione. Laricchia, ospite a Live – Non è la d’Urso, ha rigettato le accuse, svelando dei retroscena inediti.

La versione di Pasquale Laricchia

“Grazie Barbara che mi dai l’opportunità di mettere un punto dopo quasi 20 anni su questa storia”, ha esordito Pasquale che ha aggiunto: “Io l’ho querelata 15 anni fa, io non sono mai stato violento”. Per dare peso alle sue parole, il pugliese ha raccontato un aneddoto risalente a 5 anni fa: “Se vuoi ti porterò dei messaggi del 2015, dove le mi chiedeva se la mia vita procedesse bene… Poi nel 2020 dice queste cose?” Laricchia evidentemente vuole dimostrare che Vittoria è incoerente e quindi non credibile, rilevando come ogni volta che lui torna popolare lei lo attacca. Ma c’è dell’altro, il suo disappunto è anche nei confronti del giornale che ha pubblicato l’intervista della sua ex, in cui si legge che l’americana ha dichiarato di essersi recata persino dalla polizia per le aggressioni subite ai tempi della love story.

Pasquale contro il settimane Di Più

“Se è andata dalla polizia? E dove sono i documenti?”, ha detto sempre Pasquale. “Io querelerò anche il giornale se potrò”, ha concluso Laricchia, sostenendo che non è la prima volta che Di Più pubblica materiale simile. Barbara d’Urso, dopo aver ascoltato la versione del pugliese, ha cambiato argomento, non prima di aver invitato a Pomeriggio 5 Laricchia per approfondire meglio la questione.