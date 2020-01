Luigi Favoloso a Live: Nina autolesionista, Carlos e l’abbraccio con Corona

Luigi Favoloso, l’intervista a Live-Non è la d’Urso: “Non parlerò più con mia madre”, Carlos e la chiamata al Telefono Azzurro, l’abbraccio con Corona, Nina Moric (“Autolesionista, ci sono 70/80 episodi. Mi ha tradito con un mio amico”)

“Sono stato in 9 nazioni (dalla Svizzera all’Armenia, ndr). Inizialmente c’era con me un autista, poi ho proseguito da solo”. Inizia così l’intervista attesissima di Luigi Favoloso che da 29 giorni ha voluto far perdere le tracce di sé. “Mi sono autovenduto, ho chiamato io il paparazzo di Chi. Avevo finito il contante. Le foto in Svizzera le ho fatte fare io”, aggiunge prima di affrontare tutti gli altri punti irrisolti di una situazione intricatissima. A proposito di sua mamma: “Mia madre non sapeva niente. Ho fatto tutto questo perché il 19/20 di dicembre ho scoperto di non avere più una famiglia. Con un sms sono impazzito. Nina mi ha tradito con un mio amico, con cui dovevo fare del business in Africa.”

Favoloso contro la madre

“Con mia mamma non ci parlerò più. Perché ha simulato di aver ricevuto una mail in diretta dalla Panicucci quando la mail l’ho mandata due giorni prima. Con lei non parlerò più. Perché ha fatto finta”. Favoloso è un fiume. “Io sono andato via – aggiunge – e ho lasciato telefono e tutto quanto perché non volevo essere trovato da Nina. Poi non ho saputo più nulla, finché in Polonia uno mi riconosce e mi dice che mi stanno cercando.” Luigi sostiene che non è fuggito e che non voleva creare un caso mediatico: “Il mio unico errore è che dovevo dire a mia madre che lasciavo telefono e carte di credito”. Spazio poi al capitolo Carlos e Nina Moric.

Carlos ha chiamato il telefono azzurro e loro gli dicono: ‘Va bene così, è normale che succeda quello”

“Carlos, l’episodio a cui fa riferimento Nina… Lui ha chiamato il telefono azzurro e loro gli dicono: ‘Va bene così, è normale che succeda quello”, spiega Luigi. Ma perché un ragazzo chiama il Telefono Azzurro? “Questo non posso dirlo”. Parole anche su Fabrizio Corona: “Mi ha abbracciato quando è uscito dal carcere e mi ha ringraziato dicendomi: ‘Continua a prenderti cura di Carlos’. Questa cosa è successa tre mesi primi della nostra rottura”. La versione è molto differente rispetto a quella dell’ex Moric che ha lasciato intendere che Fabrizio fosse furioso con l’ex gieffino.

“Nina mi vuole distruggere perché l’ho lasciata”

La d’Urso incalza: “Perché la Moric dice che l’hai picchiata?”. “Per proteggere Nina da se stessa io tante volte ho dovuto bloccarla, strattonarla. Non una, ma 70, 80 volte… Io non ho mai dato un pugno, uno schiaffo, un calcio a Nina. L’ho arginata tante volte per proteggerla da se stessa e da altri.” E ancora: “Nina mi vuole distruggere perché l’ho lasciata. Una donna autolesionista con mille problemi lo fa. Lei vuole andare avanti con questa relazione malata.” La conduttrice fa chiarezza: “Vuoi dire che Nina si faceva del male su di sé e tu volevi evitare ciò?”. “Sì, è così”, chiosa Luigi. Infine Barbara fa sapere di aver appreso in diretta dalla Moric che Carlos ha testimoniato innanzi al giudice di essere stato aggredito da Favoloso. “Su Carlos sono tranquillo”, conclude il napoletano.