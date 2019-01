Ascolti tv domenica 20 gennaio: testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier

Gli ascolti dei programmi in onda ieri in prima serata

Domenica di sfida agli ascolti a colpi di punti di share ieri 20 gennaio 2019. In prima serata su Rai1 Che tempo che fa con Fabio Fazio ha intrattenuto 3.071.000 spettatori pari al 14.8% di share. A seguire Il tavolo è stato invece seguito da 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 La dottoressa Giò ha interessato 2.485.000 spettatori. La nuova puntata della serie con protagonista Barbara d’Urso ha registrato uno share del 10.9%. Tornando alle reti Rai, su Rai2 La porta rossa ha tenuto davanti alla tv 1.288.000 spettatori (5.2%) mentre su Rai3 il nuovo appuntamento con Le ragazze ha registrato 1,383.000 spettatori pari al 6.4% di share. Passando invece alle reti Mediaset, su Italia 1 la nuova puntata de Le Iene ha interessato 2.047.000 spettatori con l’11.4% di share. Infine su su Rete4 il film The Town è stato visto da 835.000, con il 4% di share.

Nuova sfida Domenica In vs Domenica Live

La domenica pomeriggio ha visto invece protagonista Mara Venier con una nuova puntata di Domenica In. Il salotto di Rai1 ha accolto ospiti come Gina Lollobrigida. Il programma ha registrato 3.030.000 spettatori, con il 18.2% di share. La prima volta di Cristina Parodi questa settimana ha invece intrattenuto 1.937.000 spettatori, pari al 11.5% di share. Su Canale 5 le soap stentano a decollare. La doppia puntata di Una vita ha tenuto davanti al teleschermo 2.075.000 spettatori (12.7%) mentre Il segreto ha appassionato 1.966.000 spettatori (12.7%). A seguire una nuova puntata di Domenica Live con Barbara d’Urso. La trasmissione ha ottenuto 2.674.000 spettatori, registrando uno share pari al 16.2%. La signora di Canale 5 ha ospitato nel suo salotto Rosa Perrotta e il compagno Pietro che hanno fatto un annuncio in esclusiva. La conduttrice ha ottenuto un plauso dal direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, per gli ottimi risultati di ieri: “Complimenti a Barbara, professionista insostituibile. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, l’empatia che trasmette nel raccontare personaggi e storie, attraversano lo schermo coinvolgendo sempre di più i telespettatori“.

Ascolti degli altri programmi in prima serata

La prima serata di domenica ha visto protagonisti dunque Che tempo che fa e una nuova puntata de La dottoressa Giò. Vediamo adesso invece gli ascolti registrati dai programmi in onda in prima serata sulle altre reti. Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti è stato seguito da 1.296.000 spettatori pari al 6.8 % di share. Su Tv8, 4 Hotel ha intrattenuto 551.000 spettatori (2.5%) mentre sul Nove Camionisti in trattoria è stato visto da 412.000 spettatori (4.6%).