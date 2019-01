Replica La Dottoressa Giò seconda puntata: dove e come rivedere la fiction

La Dottoressa Giò , dove rivedere la seconda puntata del 20 gennaio

La replica della seconda puntata della Dottoressa Giò non potete perdervela se siete fan di Barbara d’Urso e delle avventure di Giorgia Basile; si tratta in effetti di una puntata che ci ha fatto capire molto sul futuro della fiction con la conduttrice di Canale 5 e che ci ha svelato molto di più di quello che sospettavamo sull’evoluzione dell’intreccio narrativo. Di cosa stiamo parlando esattamente? Se non avete visto la seconda puntata ancora non vi sarà chiaro, ma siamo sicuri che non appena la rivedrete tutti i conti vi torneranno.

Seconda puntata La Dottoressa Giò, ecco cos’è successo

Nella seconda puntata della Dottoressa Giò infatti sono iniziate a cadere le maschere del dottor Monti e della direttrice Anna Torre ed è emerso con evidenza che i due proprio non vogliono che venga aperto il centro di lotta alla violenza sulle donne a cui Giorgia Basile vuole dedicare anima e corpo. Come se non bastasse, alla soluzione di un caso difficilissimo si sono aggiunti dei sospetti che pian piano logoreranno l’animo della dottoressa: chi ha ucciso davvero la moglie del dottor Monti?

Dove vedere la replica della seconda puntata della Dottoressa Giò

Non abbiamo voluto dirvi troppo sulla seconda puntata perché avete la possibilità di rivederla in replica su Mediaset Play senza spoiler. Vi basterà andare sul sito del Biscione per rivedere quanto accaduto a Giorgia e alla sua amica Sandra. E al dottor Marco Zampelli che per Giò sembra nutrire un sentimento molto forte. Le anticipazioni sulla terza puntata sono ancor più sorprendenti, quindi leggervele non potrà che rendervi tutto molto più chiaro! Buona visione!