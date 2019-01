La Dottoressa Giò, anticipazioni terza puntata: è stato Monti a uccidere sua moglie?

Anticipazioni terza puntata La Dottoressa Giò: il 27 gennaio la verità sulla morte di Michela?

Eccoci arrivati alle anticipazioni della terza puntata della Dottoressa Giò che andrà in onda domenica 27 gennaio su Canale 5. Si tratta di una puntata che ci dirà moltissimo sul finale di questa nuova serie che anche se non ha avuto un successone è riuscita comunque a catturare l’attenzione di tre milioni di telespettatori al debutto. L’intreccio narrativo era piuttosto prevedibile in realtà, e in effetti abbiamo sempre avuto il sospetto che dietro all’incidente di Giorgia dell’inizio ci fosse lo zampino del dottor Sergio Monti e della direttrice sanitaria Anna Torre. Ma facciamo subito il punto della situazione.

La Dottoressa Giò, anticipazioni 27 gennaio: chi voleva uccidere Giorgia Basile?

L’incidente della prima puntata vede Giorgia Basile investita da un’auto su cui ancora non si sa nulla. A rifletterci bene viene facile concludere che l’automobilista sia stato contattato dalla direttrice sanitaria e da Monti che non gradiscono il progetto della dottoressa; aprire un centro di sostegno e di lotta alla violenza sulle donne dopo la morte di Michela, la moglie del dottor Monti, ostacola infatti i loro piani. Non per niente nella terza puntata sia Anna Torre sia il dottore cercheranno di mettere in cattiva luce l’idea della dottoressa che dovrà vedersela con un bel po’ di malelingue. E non è finita qui.

Tutte le anticipazioni sulla nuova puntata della Dottoressa Giò

Nella terza puntata del 27 gennaio aumenteranno i pettegolezzi sul feeling sempre più forte tra Giorgia e Marco Zampelli, e la Basile inizierà a farsi un’idea sulla morte di Michela. Che sia stato il dottor Monti a ucciderla? Tutto questo non si scoprirà chiaramente nel terzo episodio ma già da adesso non siamo sicurissimi che il marito della donna non c’entri nulla. Chiaramente se scopriremo qualcosa di più prima della fine della serie vi diremo tutto!