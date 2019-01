Replica La Dottoressa Giò prima puntata: dove rivedere la fiction con Barbara d’Urso

Replica prima puntata La Dottoressa Giò di domenica 13 gennaio 2019

Con la replica della prima puntata de La Dottoressa Giò, scoprirete precisamente come è iniziata questa attesissima terza stagione della fiction. La puntata è iniziata subito con un grande mistero: Giorgia Basile viene investita da una macchina, ma non capirà chi si sia spinto a tanto. Hanno tentato di ammazzarla e il chirurgo si è salvato per un soffio. Questo mistero accompagnerà la protagonista della fiction di Canale 5 – interpretata da Barbara d’Urso – per tutte le puntate. Ma la Basile dovrà risolvere altri casi, alcuni che la metteranno seriamente in pericolo; il suo nuovo ingresso nell’ospedale sarà a dir poco esplosivo!

La replica de La Dottoressa Giò, primo episodio: ecco dove rivederlo

Dove rivedere la prima puntata de La Dottoressa Giò? È semplicissimo: troverete questo e i prossimi episodi sul sito Mediaset Play (o attraverso l’app). Nella prima puntata de La Dottoressa Giò, il chirurgo si troverà in situazioni difficili, ancora prima di ritornare al suo vecchio lavoro. Era stata allontanata dopo il suicidio di una donna e le sue pesanti accuse contro il marito. La Basile, però, ritorna in quell’ospedale più agguerrita di prima e pronta a fondare un Centro di assistenza dedicato alle donne che possa salvare tutte coloro che subiscono maltrattamenti. Con le anticipazioni della seconda puntata, scoprirete quanto si rivelerà pericoloso questo suo progetto! Ha molti nemici.

Prima puntata La Dottoressa Giò: cosa c’è da sapere?

Nelle prossime puntate de La Dottoressa Giò (e qui saprete quante ne sono in totale), scopriremo anche come si evolverà il suo rapporto con Paolo Zampelli, il chirurgo che non riesce ancora a prende una posizione: si schiererà dalla parte di Giorgia Basile o di Sergio Monti? Quest’ultimo troverà sempre un modo per rendere un inferno la vita di Giorgia, che potrebbe rischiare presto il licenziamento…