La Dottoressa Giò, anticipazioni prima puntata: grave incidente per Giorgia Basile

By

Prima puntata La Dottoressa Giò: tutte le anticipazioni sul 13 gennaio

La Dottoressa Giò parte domenica 13 gennaio e noi siamo qui a darvi le anticipazioni sulla prima puntata. L’inizio sarà già bello scoppiettante perché la dottoressa sarà sin da subito vittima di un grave incidente giacché sarà investita dall’auto di uno sconosciuto. Non sappiamo come si evolverà la vicenda e se nell’arco della puntata si scoprirà di più: fatto sta che questo investimento potrebbe essere legato alla battaglia che Giorgia Basile (interpretata da Barbara d’Urso) sta facendo per aprire il suo centro di lotta alla violenza sulle donne.

La Dottoressa Giò anticipazioni prima puntata: Giorgia combatte per il suo centro anti-violenza

Le anticipazioni sulla prima puntata della Dottoressa Giò sono coinvolgenti: Giorgia si troverà a risolvere il caso di un uomo che ha sequestrato sua moglie incinta e la sua prima figlia. Un caso che gli sceneggiatori hanno usato per introdurre proprio il progetto della dottoressa. La donna sta cercando di aprire questo centro assieme alla sua amica giornalista Sandra ma la sua idea non troverà appoggio nella direttrice sanitaria dell’ospedale Anna Torre e nel dottor Marco Zampelli che invece vorrebbero puntare tutto sulla medicina robotica. Nella prima puntata si scoprirà proprio che i due stanno facendo il possibile per screditare Giò, che già ha avuto un passato difficilissimo, e il suo bel progetto. Ecco perché crediamo che l’investimento di cui vi abbiam parlato possa avere a che fare con questo centro.

Puntata 13 gennaio La Dottoressa Giò: il rapporto tra Giorgia e Sergio

La dottoressa Giò dovrà vedersela anche con Sergio Monti: ricordiamo che l’uomo causò la morte di sua moglie dopo averla maltrattata per tanto tempo e di questo Giò ne era a conoscenza. Sergio tuttavia riuscì a incastrare Giò accusandola di aver contribuito al suicidio della donna e ne causò l’allontanamento dall’ospedale. Oggi Giorgia invece è più forte che mai e, scagionata dalle accuse, continuerà a lottare anche per la donna scomparsa. La prima puntata della Dottoressa Giò si preannuncia insomma già carica di colpi di scena. Vi lasciamo al primo video che la pagina ufficiale del programma ha pubblicato su Instagram: