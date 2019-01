La Dottoressa Giò: numero puntate, cast e trama della fiction con Barbara d’Urso

Anticipazioni La Dottoressa Giò: tutte le news sulla nuova fiction di Canale 5 con Barbara d’Urso

La nuova fiction con Barbara d’Urso, La Dottoressa Giò, vi catapulterà nella vita di una donna medico, Giorgia Basile, che abbiamo già imparato a conoscere con le puntate andate in onda tra il 1997 e il 1998. La serie allora terminò in modo drammatico: Giorgia aveva perso un figlio e aveva scoperto di non poterne avere più, e questo la allontanò dal suo compagno Fabio; per di più la sua reputazione era stata infangata da un primario che le aveva mosso contro delle false accuse e che aveva reso tormentata anche la sua carriera. Momenti difficili insomma per la dottoressa Giò, che però in questo 2019 tornerà più forte di prima con l’esperienza di una donna di cinquant’anni.

La Dottoressa Giò trama e numero puntate: ancora anticipazioni sulla fiction di Canale 5

La fiction con Barbara d’Urso sarà divisa in quattro puntate a partire da domenica 13 gennaio e ci racconterà tutto ciò che è accaduto nella vita di Giorgia Basile: come sono ora i suoi rapporti con Fabio? Com’è cambiata la sua vita dopo la perdita del bambino e soprattutto dopo le accuse del primario? Come sono passati questi anni? I telespettatori vivranno insomma la vita della donna medico e saranno catapultati anche nel suo passato tra un caso medico e l’altro. Un mix di sentimenti ed emozioni contrastanti pervaderà il pubblico che potrà conoscere una dottoressa più forte, matura, determinata e al tempo stesso dolce e tenera, intenzionata in questo momento della sua vita ad aprire un centro di lotta alla violenza sulle donne. La trama della Dottoressa Giò sarà ricchissima di colpi di scena e terrà il telespettatore incollato allo schermo: d’altra parte è già tanta la curiosità di vedere Barbara d’Urso in azione dopo anni e anni di programmi televisivi. Siamo sicuri comunque che il risultato non deluderà affatto.

Cast completo La Dottoressa Giò, gli attori della fiction di Canale 5: tutte le anticipazioni

Il cast della Dottoressa Giò vanta nomi di spessore e anche attori che desteranno una certa curiosità. Anzitutto sarà presente la sorella minore di Barbara d’Urso, Eleonora, che vestirà i panni di una paziente dolce e fragile sposata con l’avvocato Mattioli. Smentita la presenza del grandissimo Patrick Dempsey, è stata però confermata quella di Camilla Ferranti e di Christopher Lambert: pensate che entrambi si sono innamorati proprio sul set televisivo. Come non citare inoltre Marco Bonini che avrà un ruolo importantissimo nella serie. Non abbiamo dubbi sul successo della serie ma siamo curiosissimi di scoprire quale sarà il responso dell’auditel per La Dottoressa Giò! Pronti a scommettere sul risultato?