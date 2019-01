La Dottoressa Giò, anticipazioni seconda puntata: Giorgia rischia grosso

Anticipazioni La Dottoressa Giò seconda puntata di domenica 20 gennaio 2019

Attraverso queste anticipazioni della seconda puntata de La Dottoressa Giò, si ha la conferma che contro Giorgia Basile (Barbara d’Urso) verrà architettato un piano per screditarla e mettere così in dubbio la sua professionalità. Anna Torre (Camilla Ferranti) e Francesca (Desirée Noferini) avranno chiaro in mente come distruggerla. In ballo però c’è tanto: il Centro Donna, per il quale la dottoressa Basile sta lottando con tutta sé stessa mettendosi anche contro medici influenti e pericolosi, che non le faranno passare di certo delle piacevoli giornate all’interno dell’ospedale. Giorgia, però, terrà duro e lotterà fino alla fine pur di veder nascere il suo progetto. Ci riuscirà davvero?

La Dottoressa Giò anticipazioni seconda puntata: la Basile in grave pericolo!

Nella seconda puntata di domenica 20 gennaio de La Dottoressa Giò, l’assessore Caretti dovrà decidere se finanziare lo sviluppo del Centro Donna o se destinare i fondi al polo robotico di Sergio Monti (Christopher Lambert). La sfida sarà agguerrita, ma Francesca e Anna giocheranno sporco. Intanto Paolo Zampelli (Marco Bonini) utilizzerà per la prima volta il braccio robotico durante l’operazione e non è detto che l’esito sarà positivo. Nelle prossime puntate (e non ne saranno molte) scopriremo anche come evolverà il rapporto tra Paolo e Giorgia.

Seconda puntata La Dottoressa Giò anticipazioni, la denuncia contro la Basile

Ci sarà dunque un complotto contro Giorgia Basile, che rischierà seriamente di perdere il posto. A seguito di un intervento, il chirurgo verrà denunciato dall’avvocato Mattioli. Cosa sarà successo alla moglie di quest’ultimo durante l’operazione? Nello stesso momento, Francesca si avvicinerà sempre di più a Giacomo… Queste anticipazioni de La Dottoressa Giò del 20 gennaio 2019 ci fanno capire che la Basile dovrà affrontare altri eventi spiacevoli. Se non sapete ancora cosa è successo nella prima puntata, vi lasciamo alla replica del 13 dicembre.