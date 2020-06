Ascolti Tv 9 giugno 2020: La Cattedrale del Mare, flop giuria X Factor

Ascolti martedì 9 giugno: Con il Cuore – Nel nome di Francesco si scontra con La Cattedrale del Mare. Chi ha avuto la meglio?

La Cattedrale del Mare riesce a mantenere stabile lo share puntata dopo puntata. E Mediaset può ritenersi più che soddisfatta. Perché? Ogni serie Tv proposta non riesce mai a ottenere buoni risultati mentre quest’ultima – disponibile anche su Netflix – non sta deludendo le aspettative. Non riesce a raggiungere gli stessi telespettatori di quelle della Rai, ma comunque non si può parlare assolutamente di insuccesso, considerata la storia poco felice di serie e fiction di Canale 5 degli ultimi anni. Solo Rosy Abate e L’Isola di Pietro possono ritenersi fortunati (o meglio miracolati!). Contro la Cattedrale del Mare, Carlo Conti e Gianni Morandi – quest’ultimo protagonista proprio de L’Isola di Pietro -, che hanno condotto Con il Cuore – Nel nome di Francesco. Quali sono stati allora gli ascolti Tv di martedì 9 giugno 2020? Chi ha avuto la meglio? Tra i programmi della sera di ieri, bisogna dare anche la giusta attenzione a E Poi C’è Cattelan.

X Factor giudici: interesse quasi nullo, dati EPCC e programmi serali Rai e Mediaset

Ieri sera 9 giugno 2020, La Cattedrale del Mare ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.387.000 spettatori, che hanno permesso alla serie Tv di Canale 5 di ottenere l’11.2% di share; molto bene Con il Cuore – Nel nome di Francesco, che ha vinto la gara degli ascolti col 14.2% di share: hanno seguito lo show di Gianni Morandi e Carlo Conti – entrambi muniti di mascherina e nel pieno rispetto delle regole anti-Covid – 3.209.000 teleutenti. Male, molto male, la presentazione della giura di X Factor 2020 durante il programma EPCC in onda su Sky Uno: ha interessato solamente 146.000 spettatori, raggiungendo uno striminzito 0.5% di share. Stabili Le Iene Show col loro 11.1% di share, trasmissione di Italia 1 seguita ieri sera da 1.975.000 teleutenti.

Vasco Rossi travolgente, ma Striscia la Notizia resiste. Che ne sarà di Avanti un altro: basta repliche? Ascolti tv 9 giugno 2020

Durante l’Access Prime Time, grande risultato per Vasco, la Tempesta Perfetta – in onda su Rai 1 – che ha conquistato 4.552.000 persone, portando a casa il 18.8% di share; spettatori un po’ più numerosi quelli di Striscia la Notizia, su Canale 5: 4.557.000 (17.7% di share). Nel Preserale, la sfida è stata vinta da L’Eredità, che ha ottenuto il 22.4% di share (3.965.000 teleutenti); la replica di Avanti un Altro ha raggiunto il 16.7% di share (2.832.000 teleutenti). Sonia Bruganelli – moglie di Paolo Bonolis – ha spiegato cosa pensa delle repliche e quale sarà il futuro di Ciao Darwin.