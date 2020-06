La cattedrale del mare 2 si farà: la storia di Arnau continua, anticipazioni

La cattedrale del mare continua con una seconda stagione: anticipazioni e spoiler

Dopo mille peripezie, tragedie e disavventure la storia di Arnau Estanyol continua! Ebbene sì, in Spagna si sta lavorando a La cattedrale del mare 2! La serie tv è approdata su Netflix – dove è tuttora disponibile – nel 2018 e ha riscosso grande successo in madrepatria e in America Latina. In Italia è diventata nota grazie a Mediaset, che ha deciso di trasmetterla in chiaro tra maggio e giugno. Lo scorso autunno Jaume Benacolocha, CEO di Diagonal TV, società di produzione del telefilm, ha confermato l’arrivo della seconda stagione che è molto attesa dato il grande interesse riscosso negli ultimi due anni. I lavori dovevano iniziare la scorsa primavera ma l’emergenza Coronavirus ha temporaneamente bloccato il progetto. Che è dunque in stand by ma super confermato tanto che potremo ammirare le nuove puntate tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Ma cosa racconteranno i nuovi episodi? La cattedrale del mare 2 si baserà su un altro romanzo di Ildefonso Falcones: Gli eredi della Terra, pubblicato nel 2016 e prosieguo del romanzo La cattedrale del mare. Protagonista è nuovamente Arnau ma al centro della scena ci sono pure Hugo, un orfano che diventa il protetto di Estanyol, e Bernat, il figlio avuto da Mar.

Di cosa parla La cattedrale del mare 2 su Netflix: la trama

La cattedrale del mare 2 è ambientato a Barcellona, nel XIV secolo. Arnau Estanyol è invecchiato, si gode l’armonia famigliare ed è amministratore del Piatto dei Poveri, un’istituzione benefica della Cattedrale del Mare che offre sostegno ai più bisognosi mediante le rendite di vigneti, palazzi, botteghe e tributi, ma anche grazie alle elemosine che lo stesso Arnau si incarica di raccogliere per le strade. Tutta questa serenità svanisce però di colpo quando muore re Pietro: sul trono sale l’erede Giovanni, scortato dai Puig, storici nemici di Arnau, che continuano a covare vendetta. Al centro della scena Hugo Llor, il figlio di un uomo che ha perso la vita in mare che e ha trovato lavoro nei cantieri navali grazie al generoso interessamento di Arnau. La vita di Hugo oscilla tra la lealtà a Bernat, l’unico figlio di Arnau, e la necessità di sopravvivere.

Chi sono gli attori de La cattedrale del mare 2: in forse Aitor Luna

Al momento non si conoscono i nomi degli attori de La cattedrale del mare 2: sull’argomento la produzione tiene la bocca cucita. Forse rivedremo Aitor Luna e Michelle Jenner ancora nei panni di Arnau e Mar ma invecchiati dal trucco. I due attori, seppur alle prese con altri progetti, non hanno escluso la possibilità di tornare sul set barcellonese.