La cattedrale del mare, chi è l’attrice di Mar: Michelle Jenner, protagonista della serie tv Isabel

Vi sembra di aver visto già da qualche parte la bella Mar de La cattedrale del mare? Non vi sbagliate: l’attrice Michelle Jenner è già un volto noto in Italia. Prima di recitare accanto ad Aitor Luna (Arnau), l’interprete è stata protagonista della serie tv Isabel. Una serie spagnola molto acclamata dal pubblico e dalla critica che racconta, con fare minuzioso e preciso, le vicende della regina Isabella di Castiglia, la prima a credere nelle intuizioni di Cristoforo Colombo. Il telefilm è andato avanti per tre stagioni dal 2012 al 2014: in Italia è stata trasmessa su Rai Premium tra il 2018 e il 2019. La Rai ha deciso di ritrasmettere le repliche, sempre su Rai Premium, dal 1 giugno 2020 dal lunedì al venerdì alle 11.55. In streaming Isabel è invece disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Tra l’altro in questa serie Michelle ha lavorato accanto a Pablo Derqui, che ha poi ritrovato ne La cattedrale del mare (dove indossa i panni di Joan, il fratello adottivo di Arnau).

Una lunga carriera per l’attrice spagnola Michelle Jenner

Classe 1986, Michelle Jenner è nata a Barcellona e ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da bambina visto che la sua famiglia è piena di artisti: la madre è un’attrice e ballerina mentre il padre un doppiatore. Da bambina Michelle ha doppiato il personaggio di Hermione nella versione spagnola della saga di Harry Potter e il piccolo Giosuè nella versione iberica de La vita è bella di Roberto Benigni. In Spagna ha ottenuto grande popolarità nella serie tv Los hombres de Paco e da tempo si divide tra il cinema e la televisione. Le sue magistrali interpretazioni in Isabel e ne La cattedrale del mare hanno indubbiamente consolidato il suo percorso artistico.

Cosa si sa della vita privata di Michelle Jenner

Michelle Jenner è felicemente fidanzata da sei anni con Javier, un addestratore cinofilo. A luglio 2019 è diventata mamma del piccolo Hugo. In passato ha amato per un lungo periodo l’attore e modello José Lamuno.