Ascolti Tv 9 febbraio 2020: 6 milioni di spettatori per Domenica In, Come una madre imbattibile

Domenica In e uragano “Sanremo”: ascolti strepitosi per Mara Venier il 9 febbraio 2020

Com’è facile da intuire, fino a quando si parlerà di Sanremo, tutti i programmi della Rai che lo tratteranno vedranno migliorati i propri ascolti. È stata una settimana intensa, durante la quale è successo davvero di tutto, e trasmissioni come Storie Italiane, Detto Fatto e La vita in diretta (quest’ultima ha persino vinto contro Pomeriggio 5) hanno ottenuto degli ottimi risultati in termini di ascolti. Domenica 9 febbraio 2020 è accaduto lo stesso con Domenica In – Speciale Sanremo: Mara Venier ha consolidato già il successo del programma, ma ovviamente è stata maggiormente seguita per via dei cantanti del Festival che ha presentato, i quali hanno dovuto rispondere alle critiche dei giornalisti.

Ascolti Domenica In e Live – Non è la d’Urso: l’ospitata di Morgan ha dato i suoi frutti?

Domenica In ha appassionato la bellezza di 6.000.000 telespettatori, con una media del 32% di share. E Live – Non è la d’Urso? L’attesissima versione dei fatti di Morgan (che a Sanremo ha rotto definitivamente con l’amico Bugo) ha permesso al programma di raggiungere il 16.65% di share e a incuriosire 2.747.000 teleutenti. Niente a che vedere, però, col successo segnato dalla nuova serie televisiva di Rai 1 con Vanessa Incontrada protagonista.

Come una madre indistruttibile: schiaccia Non è la d’Urso, 5 milioni di telespettatori

Nella fascia serale, la serie Tv Come una madre ha appassionato un grande numero di telespettatori: 5.034.000, portando a casa uno share del 19.92%; anche Che tempo che fa – che ha avuto come ospite Achille Lauro, uno dei veri protagonisti di Sanremo – ha registrato degli ascolti di tutto rispetto: 8.63% di share e 2.245.000 spettatori.