Come una madre, anticipazioni ultima puntata: la fine della fuga di Angela

Terza puntata 16 febbraio Come una madre, cosa è successo finora e cosa vedremo

La prima puntata di Come una madre ci ha raccontato gli inizi della storia di Angela e la seconda ci ha fatto scoprire i sentimenti per i figli della sua vicina Elena, Bruno e Valentina. La trama finora è stata avvincente, ricca di colpi di scena e anche formativa se pensate che Angela ha dovuto affrontare il lutto del figlio e si è trovata subito a dover interagire con due ragazzini sconosciuti. Nella seconda puntata abbiamo visto Mario, medico che ha dato un passaggio ai fuggitivi, sedare Angela per assicurarla alla giustizia: momento che ha fatto temere il peggio perché era possibile che la fuga della donna si concludesse con un nulla di fatto; in realtà poi l’assistente sociale è riuscita a scappare di nuovo per Roma da Lino, l’ex marito che dopo il caos scatenato dall’assassinio di Elena è l’unico che potrebbe darle seriamente una mano.

Come una madre terza puntata, le anticipazioni sull’ultima messa in onda finale

La seconda puntata è ci ha regalato tanti colpi di scena e ci ha tenuti col fiato sospeso; ci ha permesso anche di conoscere a fondo lo stato d’animo di Angela che ovviamente è ancora quello di una madre distrutta. Le anticipazioni sul finale che andrà in onda il 16 febbraio sono avvincenti: Valentina e Bruno sono convintissimi che con Angela potranno vivere felici per sempre ma non sanno che li aspettano ore drammatiche in cui sarà difficile gestire imprevisti e che li porterà a nascondersi anche nei posti più remoti. Angela inoltre continuerà a domandarsi se sia davvero il caso di scappare mettendo a rischio la vita dei due ragazzi o se invece bisogna arrendersi. Inutile dirvi che dalle sue scelte dipenderà il futuro di tutti e soprattutto lo svolgersi della terza e ultima puntata di Come una madre.

Dove rivedere tutte le puntate di Come una madre e cosa sapere sulla fiction di Rai Uno con Vanessa Incontrada

Potete rivedere la fiction di Rai Uno con Vanessa Incontrada su Rai Play, dove Rai carica tutte le puntate una volta andate in onda. Il cast è ben nutrito e l’intreccio è davvero coinvolgente, quindi vi consigliamo di recuperare i vari episodi al più presto, anche perché si tratta di poche puntate che possono essere viste facilmente nei ritagli di tempo. L’interpretazione di Vanessa Incontrada vi conquisterà e vi porterà in un mondo fatto di scelte estreme e grandi sentimenti che non sempre possono essere capiti subito. Non ci resta che augurarvi una buona visione ricordandovi che l’ultima puntata di Come una madre vi aspetta il 16 febbraio su Rai Uno alle 21.20 circa!