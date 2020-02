Come una madre fiction Rai Uno: trama, cast, numero puntate e repliche

Trama Come una madre, la storia della nuova fiction di Rai Uno

La nuova fiction di Rai Uno, Come una madre, proporrà ai telespettatori la storia dell’assistente sociale Angela Graziani che dopo la morte del figlio Matteo si troverà coinvolta nelle indagini su un omicidio con cui non ha nulla a che vedere. Tanti i colpi di scena e altrettanti i momenti introspettivi per una donna che ritroverà la sua felicità nella difesa di due bambini che non sono i suoi. Veniamo subito al dunque. La trama di Come una madre parte con il racconto della vita di Angela: l’assistente sociale aveva un figlio, Matteo, la cui morte è devastante al punto da spingerla a tornare in una vecchia casa di famiglia in un paesino di montagna: qui cerca di ritrovare sé stessa e di superare quel lutto che l’ha cambiata per sempre.

Come una madre storia, chi ha ucciso Angela: la fuga dalla giustizia e le accuse di Massimo Sforza

Una sera Angela si troverà in casa un bimbo di nome Bruno a giocare nel suo salotto con la spada magica del piccolo Matteo che ora non c’è più: Bruno è il figlio della vicina di casa Elena che ha anche una figlia più grande, Valentina. La storia di Angela si intreccerà subito con quella di Elena che pure sembra in fuga da un passato difficile e che sembrerà disposta a condividere con la protagonista il suo dolore. Fino alla propria morte almeno. Sì perché a un certo punto Elena lascerà ad Angela i suoi bambini perché dovrà presentarsi all’appuntamento con un uomo misterioso, Kim, convinta di poter essere aiutata. Così non accadrà: Elena sarà raggiunta invece da un gruppo di assassini che la ferirà a morte; la donna esalerà l’ultimo respiro dinanzi ad Angela chiedendole di difendere i bimbi. Proprio a questo punto della trama Angela scapperà cercando non solo di tutelare sé stessa e la sua nuova famiglia ma anche di difendersi dalla giustizia: a causa di un agente dei servizi segreti in combutta con i delinquenti, Massimo Sforza, sarà infatti accusata di aver ucciso Elena.

L’intreccio di Come una madre: il ruolo di Kim e Lino

Nel corso di questa fuga Angela sarà aiutata proprio da Kim, l’uomo misterioso che avrebbe dovuto aiutare Elena ma che purtroppo è stato ostacolato nei suoi piani dal terribile Massimo. Non mancheranno neanche incursioni nella vita sentimentale della protagonista, visto che nello sceneggiato sarà dato spazio anche a Lino Vargas, ex di Elena con cui le cose finiranno dopo la morte del figlio Matteo.

Come una madre, cast e personaggi della fiction con Vanessa Incontrada

Il cast di Come una madre è ricco di volti noti del mondo della televisione, a partire da Vanessa Incontrada, che interpreterà Elena, fino ad arrivare a Katia Ricciarelli, interprete di una romantica senza tetto rovinata da un amore andato male. Vediamo il resto degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Incontrada è Angela;

Crystal Degaludi è Valentina;

Tancredi Testa è Bruno;

Ivan Granek è Greco;

Sebastiano Somma è Massimo Sforza;

Giuseppe Zeno è Kim;

Fabrizio Contri è Manfredi Albanese;

Simone Montedoro è Lino Vargas;

Katia Ricciarelli è Elisa;

Luigi Diberti è Guglielmo Vargas;

Ninni Bruschetta è Alberto.

Vi ricordiamo inoltre che la regia e il soggetto sono di Andrea Porporati, che la sceneggiatura è firmata con Maria Porporati, e che la fiction è prodotta da 11 Marzo Film e Rai Fiction.

Numero puntate Come una madre, dove rivedere la fiction Rai

Il numero di puntate di Come una madre, che andrà sempre in onda di domenica, è di tre, divise in sei episodi (dunque due per ogni messa in onda). Potrete rivedere la fiction con Vanessa Incontrada su Rai Play che – come ben sapete – è accessibile tramite smartphone, tablet e smart Tv. Come ogni fiction anche questa ci sembra davvero bella, perciò vi consigliamo di non perderla per niente al mondo o di recuperarla sull’app ufficiale della trasmissione quando sarete liberi. Buona visione!