Morgan dalla d’Urso, verità sul caso Sanremo: “Bugo esiste grazie a me”

Morgan torna nel salotto di Live per dare la sua versione dei fatti sulla lite con Bugo

Marco Castoldi è stato ospite nel salotto di Barbara d’Urso a Live per raccontare i retroscena sulla squalifica dal Festival di Sanremo dopo la lite con Bugo durante la semifinale. Prima della conferma ufficiale della presenza del musicista nel talk show della d’Urso, sono circolate moltissime voci sulla sua possibile partecipazione a Live. Durante i giorni della kermesse sanremese, è stata avvistata una limousine del programma con al suo interno alcuni ex protagonisti del Festival esclusi dall’ultima edizione. Dopo la vicenda tra Morgan e Bugo, la napoletana non si è fatta scappare l’occasione di avere Castoldi in studio. Entrambi gli artisti hanno dato la loro versione dei fatti: Morgan ha voluto ribadire la sua versione anche a Live-Non è la d’Urso.

La verità di Castoldi: “Non abbiamo litigato, ci hanno fatto litigare, che è diverso”

Marco ha dichiarato che la faida è partita dalla serata delle cover, quando il rapporto tra i due si è incrinato. “Siamo riusciti a mettere in piedi la canzone di Sergio Endrigo, ma quella sera Bugo ha fatto il suo atto terroristico. Non ha rispetto nulla di quello che abbiamo fatto alle prove. Ha cantato tutto il pezzo e ha fatto una pessima figura”. A questo punto, l’ex Bluvertigo ha spiegato il motivo di quel gesto: “Sapeva che così sarebbe esistito. Grazie a me ora esiste“. Arrivata la sera in cui successivamente è arrivata la squalifica, Castoldi ha svelato che il team di Bugo avrebbe premeditato tutto fin dall’inizio per mettere fuori gioco Morgan. “Noi non abbiamo litigato, ci hanno fatto litigare. Loro volevano che mi ritirassi. Mi riferisco a Bugo, il manager e lo staff. Loro erano 17, noi 3. La Sony aveva stabilito un budget, ma loro erano 17 e noi 3. Poi l’ultimo giorno sono pure rimasto solo. Da quando sono arrivati a Sanremo hanno fatto di tutto per farmi fuori”. Nel frattempo, domenica 9 febbraio 2020, Bugo è stato ospite da Mara Venier per esporre la sua versione.

La verità dietro le quinte del Festival prima dell’ingresso sul palco dell’Ariston

Per poter offrire ulteriori spiegazioni ai telespettatori sul caso, la Rai ha pubblicato un video in occasione di “Dietro Festival” dove è stato mostrato quanto accaduto tra Morgan e Bugo appena prima di salire sul palco dell’Ariston lo scorso sabato. “Quali complotti avete preparato oggi? Sembri Frank Sinatra!”, ha detto Morgan riferendosi a Bugo. Quest’ultimo, irritato per le parole di Castoldi, ha chiesto più volte di fare silenzio. “Stai zitto! Va a fare un giro, va!”. Un addetto della troupe della Rai ha poi interrotto il battibecco tra i due. L’uomo li ha invitati a dirigersi verso il palco, non sapendo cosa sarebbe accaduto poco dopo.