Bugo a Domenica In: frecciatina di Mara Venier a Morgan e Barbara d’Urso

Bugo dopo Sanremo a Domenica In: Mara Venier lancia una frecciatina a Barbara d’Urso e Morgan

Bugo è tornato in tv dopo la squalifica al Festival di Sanremo 2020. Il cantante – che ha litigato sul palco dell’Ariston con il collega ed ormai ex amico Morgan – è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Bugo – il cui vero nome è Cristian Bugatti – ha spiegato di nuovo quello che è accaduto dietro le quinte di Sanremo e si è detto mortificato e turbato per quanto accaduto. Durante l’intervista qualche opinionista in studio non ha potuto fare a meno di parlare della grande visibilità che stanno ottenendo Bugo e Morgan grazie a questa storia ed è stata tirata in ballo pure l’ospitata del secondo a Live-Non è la d’Urso, prevista per stasera domenica 9 febbraio.

Cosa ha detto Mara Venier sull’ospitata di Morgan a Live-Non è la d’Urso

“Morgan andrà dalla d’Urso, una cosa di soldi gliel’avranno data. Tu sei venuto qui in amicizia Bugo”, ha osservato Mara Venier durante l’ultima diretta di Domenica In. Una frecciatina che ha subito fatto il giro del web ma che è stata solo una precisazione per zia Mara. Quest’ultima, proprio di recente, ha infatti chiarito di non aver alcun problema con la d’Urso e che dopo gli screzi dello scorso anno c’è stata una riappacificazione.

Bugo a Domenica In la settimana prossima: l’invito di zia Mara

Mara Venier ha apprezzato molto l’intervento di Bugo e ha pubblicamente invitato il cantante alla prossima puntata di Domenica In, in onda il 16 febbraio su Rai Uno.