Barbara d’Urso e Venier, incontro sul treno. Parla Mara: cosa è accaduto

Barbara d’Urso e Mara Venier, l’incontro sul treno: cosa è accaduto. Parla la conduttrice di Domenica In e ammette: “C’è stato un momento aspro”. Oggi, però, regna la pace

E pace fu tra Mara Venier e Barbara d’Urso! Certo è che per fare pace prima bisogna aver litigato. E, come ha di recente confessato la veneziana al settimanale Oggi, le tensioni con la collega partenopea in forza a Mediaset non sono mancate nei mesi scorsi. Ora, però, tra le due ‘prime donne’ della tv italiana è tornato il sereno, complice pure un incontro in treno dove si sono ritrovate faccia a faccia. Chi pensava a un botta e risposta rovente ‘sulle rotaie’, dovrà ricredersi. La veneziana e la napoletana si sono sciolte in un abbraccio, mandando in archivio le tensioni del passato. A proposito di tensioni: e quei like social della Venier su qualche insulto nei confronti della d’Urso? Zia Mara ha risposto anche a questo.

“Stimo molto Barbara. Fa grandi numeri anche senza grandi ospiti”

“Abbiamo fatto pace. Ci siamo incontrate sul treno e ci siamo abbracciate. Siamo troppo intelligenti per bisticciare per l’audience. Certo all’inizio c’è stato un momento aspro”, ha confidato la padrona di casa di Domenica In alla rivista Oggi. Dunque con Barbara le frizioni e gli attriti sono stati abbondantemente superati. Rimane, però, un dubbio: e quei like piovuti dal profilo di Mara su qualche intervento social non proprio di stima nei confronti della d’Urso? “Do la mia parola d’onore: non sono stata io”, si è affrettata a spiegare la veneziana che ha aggiunto che spesso, navigando su Instagram e non vedendoci benissimo, mette ‘Mi piace’ un po’ ovunque in modo involontario. “Stimo molto Barbara. Fa grandi numeri anche senza grandi ospiti”, ha concluso la ‘Zia’.

Zia Mara: Sanremo e l’amore per Nicola Carraro

Mara, durante l’intervista, si è anche detta pronta per la serata sanremese che l’attende, sostenendo di non avere grande tensione addosso. Questione diversa se avesse dovuto condurre: “Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano.” Ne sa qualcosa Amadeus… “Con quel ‘famoso passo indietro’ avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto”. Ma non solo lavoro nella vita della Venier. C’è molto amore e lei stessa non chiude a nozze-bis con Nicola Carraro.