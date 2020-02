Mara Venier si risposa con Nicola Carraro: “Semplicemente noi”

Mara Venier si risposa: “Nicola me lo chiede tutti i giorni”. Poi il retroscena sul malore a Domenica In

Momento d’oro per Mara Venier che è tornata in sella a Domenica In con risultati strabilianti. Ma non ci sono solo tv e lavoro a rendere speciale la sua vita. La cosa più importante è l’amore, quello che continua a condividere ardentemente con Nicola Carraro. Unico problemino (ma già superato), il malore che l’ha colpita in diretta a Domenica In nella scorsa puntata. Nulla di grave, ma la preoccupazione c’è stata. Di tutto questo, Zia Mara ne ha parlato con il settimanale Oggi, che l’ha raggiunta e ha raccolto le sue confidenze.

Il malore a Domenica In e le parole su Sanremo

“Colpa dello stress: in studio c’era confusione, mi è venuta l’ansia ed è scattata la tachicardia. Il medico mi ha detto: ‘Vada in camerino e si sdrai’. Ma c’era la diretta, non potevo abbandonare il pubblico”, spiega la Venier, raccontando che cosa è accaduto nel dietro le quinte di Domenica In dopo il problema di salute che l’ha colpita in diretta. Spazio poi al Festival: “Tesa per Sanremo? Ne ho vissute tante, non mi spaventa niente. Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano.” Ne sa qualcosa Amadeus… “Con quel ‘famoso passo indietro’ avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto”.

“Se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto. Con una condizione: che il matrimonio si celebri ai Caraibi”

Si passa al capitolo sentimentale. Con Nicola Carraro tutto procede a gonfie vele: “Lui mi risposerebbe tutti i giorni. Me lo dice ogni mattina – ‘Bagigia, risposiamoci’ – e io gli rispondo: ‘Perché non ce separamo, invece?'”. Si ride e si scherza, ma se la proposta arrivasse davvero? “Se mi fa una proposta con tutti i crismi, accetto. Con una condizione: che il matrimonio si celebri ai Caraibi, a Santo Domingo, sulla spiaggia e con gli amici più cari. Una cosa intima, un po’ hippy”.