Mara Venier anniversario con Nicola Carraro: “13 anni, ti risposerei”

Mara Venier e Nicola Carraro, festeggiamenti del loro 13esimo anniversario di matrimonio a distanza

Mara Venier vive un amore da favola con Nicola Carraro, quell’uomo che ha sposato ben 13 anni fa. Ricorda come se fosse ieri il giorno del loro matrimonio, ma quest’anno non potrà festeggiare con lui questo evento così speciale. Perché? Lui si trova a Santo Domingo con Bibì, un amico col quale fa dei simpatici sketch su Instagram. La Venier comunque lo “perdona” e non appena si libererà dai nuovi impegni di lavoro lo raggiungerà e passeranno delle rilassanti vacanze. Un periodo lavorativo molto intenso, per la Venier, che è riuscita a registrare ottimi ascolti, vincendo svariate sfide agli ascolti contro Barbara d’Urso e il suo Domenica Live.

La dedica speciale di Mara Venier a Nicola Carraro: il marito si trova lontano dall’Italia

Sappiamo per certo che Mara Venier tornerà a Domenica In (sono in cantiere altri progetti), ma al momento pensa solo alle vacanze e a suo marito, al quale ha fatto questa stupenda dedica su Instagram: “Oggi è il nostro anniversario, 13 anni. Ma tu sei a Santodomingo con Bibì. Ti amo lo stesso, amore mio, ti risposerei ancora un milione di volte”.

Gli auguri di buon anniversario dei fan a Mara Venier e Nicola Carraro

I fan della conduttrice le hanno fatto sentire tutto il loro affetto: “Auguri, cara Mara, da chi non conoscerai mai perché sono una persona qualunque, ma che ti segue perché sei tra le poche persone vere che si vedono in quella scatola chiamata Tv. Tanti auguroni a entrambi e complimenti”; “Gli auguri più cari e importanti sono i miei, mia cara Mara. Sei e siete nel mio cuore. Baci”; “Augurissimi, zia Mara! Un bacione forte da parte anche del mio piccolino di 15 mesi”.