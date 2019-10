Ascolti tv 7 Ottobre, Montalbano vs Temptation Island Vip: il più seguito

By

Ascolti Tv 7 Ottobre, Temptation Island Vip vs Montalbano vs Stasera tutto è possibile. Ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti

Una nuova settimana è iniziata e, con essa, è incominciata anche la gara settimanale degli ascolti! Ieri sera la prima grande sfida. Tra Temptation Island Vip su Canale Cinque, il Commissario Montalbano su Rai 1 e Stasera tutto è possibile su Rai 2 beh, è stata una serata abbastanza ricca. Per questo motivo gli italiani avranno avuto sicuramente difficoltà nello scegliere con quale programma concludere la propria giornata prima di abbandonarsi tra le braccia di Morfeo. Ma chi avrà avuto la meglio? Stefano De Martino e la sua squadra, Montalbano e i suoi casi o Alessia Marcuzzi e i suoi coraggiosi innamorati?!? Chi avrà convinto di più il pubblico italiano? Non ci resta che scoprirlo leggendo i dati auditel!

Ascolti tv 7 Ottobre: Temptation Islad Vip (20.3%) – Montalbano (19.9%) – Stasera tutto è possibile (8.8%)

Il commissario Montalbano – La pista di sabbia, su Rai Uno, ha tenuto incollati al divano ben 4.458.000 spettatori ottenendo il 19.9% di share. Su Canale Cinque, gli infiniti colpi di scena di Temptation Island Vip hanno incuriosito 3.256.000 persone totalizzando il 20.3% di share. Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, con tante risate a crepapelle, ha raccolto 1.720.000 spettatori su Rai 2 con il 8.8% di share. Sui Rai 3, il programma Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini ha interessato 000 individui (%). Quarta Repubblica su Rete 4 ha catturato l’attenzione di 1.046.000 ottenendo il 5.8% di share. Rambo III su Italia Uno, invece, ha raccolto davanti alla televisione 1.314.000 persone (5.6). Il medical drama Grey’s Anatomy su La 7 ha totalizzato il 2.6% di share con 570.000 spettatori.

Ascolti tv 7 Ottobre: come sono andati i quiz serali

Come saranno andati i quiz/game show che ci accompagnano durante l’ora di cena? Diamo un’occhiata!

Rai Uno: l’Eredità condotto da Flavio Insinna ha raccolto 4.748.000 ereditiers con il 24.1% di share; I Soliti Ignoti con Amadeus ha incuriosito 5.428.000 spettatori ottenendo il 20.9% di share.

Rai 2: il cooking game Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco 330.000 spettatori (2.1%).

Canale 5: Gerry Scotti con Caduta Libera ha riunito 3.690.000 spettatori totalizzando il 19.6% di share.

TV 8: Guess My Age capitanato da Enrico Papi è stato seguito da 595.000 spettatori (2.3%).

Ascolti 7 Ottobre: i dati auditel dei programmi pomeridiani

Su Rai 2, Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero ha tenuto compagnia a 552.000 spettatori con il 4.6% di share, mentre su Rai 1 Caterina Balivo con Vieni da Me ha tenuto incollati allo schermo 1.587.000 spettatori ottenendo il 11.9% di share. Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 2.840.000 spettatori (22.5%). Sempre su Canale 5, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.749.000 persone nella prima parte (16.8%), al 16.1% con 1.902.000 spettatori nella seconda e 1.621.000 spettatori nella terza con il 12.5% di share. Su Rai 1 La Vita in Diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano (che si è esibito in un valzer con Milena Vukotic) ha raccolto davanti allo schermo 1.574.000 spettatori con il 14.1% di share.