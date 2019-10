Alberto Matano balla il valzer con Milena Vukotic: Cuccarini divertita

Alberto Matano e Milena Vukotic ballano il valzer a La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini reagisce divertita

Un bel siparietto quello che ha visto protagonista Alberto Matano in coppia con l’attrice ed ex concorrente di Ballando con le Stella, Milena Vukotic. La protagonista di Un Medico in Famiglia è stata intervistata dal giornalista del Tg 1, ora approdato alla conduzione del programma pomeridiano e quotidiano di Rai 1, e si è raccontata dalla sfera privata e famigliare a quella lavorativa e professionale, ricordando anche il grande Paolo Villaggio e il collega e grande amico Lino Banfi. L’attrice comunque ha anche esaudito la richiesta di Matano che le ha chiesto di ballare qualcosa in chiusura di puntata. La Vukotic non si è di certo tirata indietro ed ha ballato un bellissimo ed elegantissimo valzer al centro dello studio. Neanche a dirlo, la Cuccarini ha reagito molto divertita.

Matano balla a La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini ride divertita, il feeling con il collega aumenta puntata dopo puntata

Un bellissimo feeling quello che ha legato Lorella Cuccarini e Alberto Matano sin dal loro esordio a La Vita in Diretta. Il valzer è piaciuto molto a Lorella Cuccarini che ha dato anche i voti al suo collega, e non solo, le telecamere l’hanno colta proprio mentre rideva divertita dalla scenetta, che anche il pubblico da casa ha seguito. Dobbiamo dire che la conduzione di questa coppia inedita sta convincendo sempre di più i telespettatori che hanno accolto positivamente la professionalità di entrambi.

Milena Vukotic, ospite a La Vita in Diretta: emozionata dopo il video messaggio di Milly Carlucci

Milena Vukotic è stata, senza dubbi, una delle protagoniste più brave ed apprezzate dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ha inviato un video messaggio all’attrice ricordando i momenti vissuti insieme durante le prove e le puntate dello show del sabato sera da lei condotto. La reazione della Vukotic non si è fatta attendere ed ha spiegato a chiare lettere di esser rimasta molto compita, e di essersi addirittura emozionata.