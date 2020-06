Ascolti Tv 7 giugno 2020: d’Urso non molla, ritorno Storie Maledette

Live – Non è la d’Urso: quale risultato ha raggiunto ieri 7 giugno 2020 contro la replica di Non dirlo al mio capo? Ascolti domenica sera

Barbara d’Urso continua a trainare la domenica sera di Mediaset, senza però avere mai la meglio sulle serie (ri)proposte dalla Rai. Live – Non è la d’Urso è sempre fermo lì, ma questo non deve essere per forza letto come un insuccesso, anzi: Canale 5, col programma della conduttrice napoletana, ha superato sempre le aspettative, quell’asticella posta dai vertici Mediaset. Barbara, perciò, si ritiene sempre più che soddisfatta. Anche il risultato ottenuto ieri – gli ascolti di domenica 7 giugno 2020 sono tutti disponibili – non delude: il suo show si è avvicinato allo share della replica di Non dirlo al mio capo, ma quello che cambia (e di molto!) è il numero di telespettatori. Succede ogni settimana così, anche perché la Rai ha imparato bene come attaccare con repliche di seguitissime serie televisive.

Share e dati Live non è la d’Urso e Non dirlo al mio capo, ritorna in Tv Storie Maledette

Live – Non è la d’Urso ha ottenuto l’11.4% di share, incuriosendo 1.882.000 telespettatori, che hanno seguito tutto quello che è successo (si è saputo di più anche su quello che sta accadendo nella vita di Fabrizio Corona); molto bene Non dirlo al mio capo, che ha superato di poco lo share di Barbara (14%), ma ha avuto più di un milione di telespettatori in più: in 2.989.000 hanno rivisto la puntata con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale protagonisti. Il ritorno di Storie Maledette – trasmesso su Rai 3 – ha sorpreso col suo 6.2% di share e con i suoi 1.420.000 teleutenti. Non c’è rivale che tenga, per Mara Venier, nel pomeriggio della domenica: la sua Domenica In ha portato a casa il 18.9% di share (3.080.000 spettatori) nella prima parte e il 19.8% di share (2.718.000 spettatori) nella seconda parte.

Ascolti Tv 7 giugno: Domenica In, Da noi a ruota libera, Preserale e Access Prime Time

Oltre ai grandi risultati di Domenica In (ieri Mara Venier è giunta in studio col gesso al piede e ha spiegato come mai non molla), non mali quelli ottenuti dalla trasmissione Da noi a ruota libera, che ha avuto una media in termini di share del 15.1%, riuscendo a catturare l’attenzione di 1.966.000 persone. Non c’è invece partita, nel Preserale di ieri 7 giugno 2020, tra L’Eredità e Avanti un altro: il quiz di Rai 1 riesce sempre a spuntarla (anche con le repliche era fortissimo) e domenica ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.790.000 telespettatori, registrando uno share del 21.3%; la trasmissione di Paolo Bonolis, invece, ha portato a casa il 15.9% di share (2.740.000 teleutenti). Vince, nell’Access Prime Time, I Soliti Ignoti con il 21.3% di share e 5.073.000 telespettatori mentre Paperissima Sprint ha ottenuto il 13.3% di share (3.115.000 teleutenti).