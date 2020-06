Mara Venier a Domenica In con gesso e corno: “Ecco perché non mollo”

Mara Venier a Domenica In con la gamba ingessata e il corno porta fortuna sulla scrivania

Come promesso nei giorni scorsi Mara Venier è tornata a Domenica In. Nonostante il recente incidente domestico – è caduta dalle scale – la conduttrice veneziana ha deciso di non mollare il suo storico programma televisivo. E così domenica 7 giugno 2020 zia Mara si è presentata in studio con la gamba ingessata. Una frattura del cuboide al piede che costringerà la 67enne ad un lungo periodo di fisioterapia. Mara è costretta a condurre la trasmissione da seduta e per evitare disastri futuri ha scelto di avere accanto a sé nel corso della diretta un corno porta fortuna, molto usato a Napoli, città che la Venier ama da sempre. Mara ha poi spiegato al suo pubblico il motivo per il quale ha scelto di continuare ad andare in onda nonostante gli evidenti problemi fisici…

Mara Venier continua a lavorare anche con la gamba ingessata

“Qualcuno mi ha consigliato di fermarmi ma io ho deciso di andare avanti. Il motivo? Nonostante il periodo difficile abbiamo passato questi mesi insieme. Ho deciso di andare avanti con il Coronavirus e mi sembrava brutto mollare proprio adesso per colpa di una frattura. Voglio andare avanti con il sorriso perché questa Domenica In è entrata nella storia”, ha spiegato Mara Venier a Domenica In, prima del collegamento con Luciana Littizzetto. L’ex moglie di Jerry Calà ha poi voluto recitare una poesia di Alda Merini – Sorridi donna – per sottolineare la forza e la tenacia tipiche del genere femminile.

Perché Mara Venier ha il gesso alla gamba: cosa è successo

Mara Venier è caduta dalle scale lo scorso 31 maggio, pochi minuti prima di iniziare la diretta di Domenica In. La conduttrice si è rotta il cuboide, un osso che si trova nella parte esterna davanti al calcagno e lateralmente allo scafoide. Il volto Rai dovrà indossare il gesso per diverse settimane prima di passare al tutore. Per tutto il mese di luglio è invece previsto un lungo ciclo di fisioterapia. Dunque estate rovinata per la Venier, che sperava di rilassarsi al mare. Magari a Santo Domingo, dove il marito Nicola Carraro possiede da tempo una villa.

Quando finisce questa edizione di Domenica In

Questa edizione di Domenica In finirà il prossimo 14 giugno. Inizialmente doveva andare in onda fino alla fine di giugno ma Mara Venier ha scelto di fermarsi prima per ricaricare le pile in vista della nuova stagione televisiva. I palinsesti Rai per l’autunno non sono stati ancora resi noti ma pare certa la riconferma della veneta.