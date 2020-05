Domenica In finisce prima, Mara Venier è stanca: c’è la nuova data

Quando finisce Domenica In 2019/2020: Mara Venier annuncia la nuova data

Programmazione confusionaria per Domenica In. Inizialmente la fine dell’edizione 2019/2020 era prevista per il 31 maggio ma l’emergenza Coronavirus ha stravolto i palinsesti televisivi. La Rai ha deciso di allungare tutti i format più famosi, compreso quello di Mara Venier. Nei giorni scorsi, dunque, l’ultima puntata era stata fissata al 28 giugno ma ora è la situazione è cambiata di nuovo. Nella diretta di domenica 24 maggio zia Mara ha annunciato che la trasmissione finirà ufficialmente domenica 14 giugno. Una scelta dettata dalla padrona di casa che proprio in una recente intervista si è detta stanca e desiderosa di un break per tornare più carica che mai in autunno.

Mara Venier stanca: le ultime dichiarazioni della conduttrice veneziana

“Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno (in realtà la prima domenica del mese è 7). Avremmo dovuto finire alla fine di maggio!”, ha dichiarato nel corso di una diretta Instagram con Chi. Alla fine, però, pare che con la Rai si sia deciso di andare avanti almeno fino al 14 giugno. Al momento manca ancora l’ufficialità ma sembra certo che la Venier tornerà al timone dello show il prossimo settembre.

Mara Venier preoccupata per il marito Nicola Carraro

Durante il lockdown non è stato facile per Mara Venier dividersi tra famiglia e studi televisivi. Il marito Nicola Carraro ha avuto una brutta polmonite prima dello scoppio della pandemia e questo ha parecchio preoccupato la 67enne.