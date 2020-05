Mara Venier, retroscena Domenica In: “Nicola malato, in onda ma distrutta”

Mara Venier, retroscena Domenica In. L’intervista: “Nicola malato, in onda ma distrutta”

Mara Venier fa il punto: in una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano la conduttrice in forza alla Rai ha parlato a ruota libera di Domenica In (che è stata prolungata fino al 28 giugno 2020) e della sua situazione personale, in particolare delle condizioni di salute del marito Nicola Carraro. Oggi l’imprenditore sta bene, anche se a dicembre ha avuto una forma di polmonite molto grave. Zia Mara racconta che fu un periodo assai delicato. “Ero distrutta”, fa sapere. Nonostante ciò, non si è mai fermata in tv, proseguendo il suo percorso sul piccolo schermo con il cuore in gola. Anche se dopo che è scoppiata l’epidemia in Italia ha pensato seriamente di non andare in onda. Invece, un colloquio con il direttore di Rai Uno e l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini le ha fatto cambiare idea…

Domenica In, Mara: “Mi sono molto spaventata… Ho pensato sinceramente di fermarmi”

Domenica In si è fermata soltanto una puntata. Lo stop è arrivato dopo che in studio ci fu il vice ministro Sileri, risultato poi positivo. “Mi sono molto spaventata… Ho pensato sinceramente di fermarmi”, racconta Mara a Libero Quotidiano. Un colloquio con Salini e Coletta le ha però fatto cambiare idea: “Mi hanno dato la forza di tornare. Ero molto spaventata per me, faccio parte dell’età a rischio”. Si parla molto del futuro di Domenica In, lei cosa pensa? “Non ci penso, non penso a nulla. Il mio contratto con la Rai scade nel mese di maggio (notizia di ieri Domenica In continuerà fino al 28 giugno, ndr). Abbiamo deciso le cose giorno per giorno. Il prossimo anno? Vedremo”.

La Venier racconta la grave polmonite del marito

Spazio anche al marito Nicola. “Ha avuto una polmonite molto grave a dicembre. Era a Santo Domingo. Ha cominciato con febbre, poi è andato all’ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Facevo Domenica In ed ero distrutta. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata”. Poi è scoppiata l’epidemia e il dubbio che Carraro abbia contratto il Covid-19 resta. “Non è che ha avuto il coronavirus?”, si interroga tutt’oggi Zia Mara.