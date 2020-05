Mara Venier non molla: in onda con Domenica In fino alla fine di giugno

Domenica In si allunga fino alla fine di giugno: lo ha annunciato Mara Venier

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, oggi è arrivata la conferma da Mara Venier: Domenica In durerà fino alla fine di giugno. Lo storico format doveva concludersi il 28 maggio ma dopo l’emergenza Coronavirus la Rai ha scelto di allungare la stagione televisiva in corso. Anche perché per via del lockdown durato due mesi non è stato facile organizzarsi per la stagione televisiva estiva. E così Domenica In, ma pure tanti altri programmi Rai, durerà più del previsto. Nel caso della trasmissione di zia Mara, l’ultima puntata di quest’anno sarà quella di domenica 28 giugno.

Mara Venier felice di continuare a lavorare a Domenica In

“Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica”, ha dichiarato Mara Venier durante l’intervista a Romina Power. Il lavoro è molto importante per zia Mara in questo periodo: da quando è iniziato il lockdown esce solo la domenica per recarsi negli studi della Rai.

Storie Italiane non si allungherà come gli altri programmi

Oltre a Domenica In, andranno avanti fino alla fine di giugno: I Fatti Vostri, Detto Fatto, Vieni da me, La vita in diretta. Terminerà invece il 28 maggio Storie Italiane perché il parto di Eleonora Daniele è previsto agli inizi di giugno.