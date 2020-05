Mara Venier e Francesca Mazini: “Striscia insieme”, retroscena Prati

By

Mara Venier: cosa pensa davvero di Francesca Manzini?

Mara Venier ha concesso un’intervista a Chi, rispondendo alle domande attraverso una diretta Instagram (dimostrando anche di saper usare perfettamente i social!). Innanzitutto, la conduttrice di Domenica In ha voluto spiegare cos’è successo poco prima di pubblicare la copertina di Chi assieme a Francesca Manzini, la famosa imitatrice che veste i panni della Venier a Striscia la Notizia, trasmissione che non ha fatto altro che aumentare la sua popolarità. Si parla tanto di lei, soprattutto dopo che Mara ha voluto dire qualcosa sul suo conto…

“Francesca Manzini aveva paura”, telefonata con Mara Venier

Con la diretta di Chi Magazine, Mara Venier ha speso qualche parola su Francesca Manzini, svelando un retroscena: “Molti pensavano che rosicassi e invece trovo Francesca molto ma molto brava e sono la prima a ridere dell’imitazione. Quando abbiamo parlato con Alfonso Signorini per realizzare la coperta di Chi assieme, ho chiesto il permesso ad Antonio Ricci e lui mi ha detto di sì e che ci saremmo dovute divertire. Ho un bellissimo rapporto con Ricci. Ho anche chiamato Francesca, ma lei non mi ha risposto perché aveva paura che l’avrei mandata a fare in c…! Credeva che l’avrei insultata”.

Striscia la Notizia: Mara Venier e Francesca Manzini conduttrici?

La Venier ha però ammesso di non conoscere perfettamente l’imitatrice di Striscia e quindi non sa quali siano i suoi difetti: “Non ci frequentiamo molto nella vita”; ma un motivo per approfondire la loro conoscenza c’è e lo ha proposto proprio la conduttrice: “Un successone la nostra copertina! Signorini è un genio. Dovrebbero farci fare Striscia la Notizia insieme, io e Francesca Manzini!”. La proposta verrà accetta?

Caso “Pamela Prati” e ultima puntata Domenica In

Dopo aver parlato del compenso a Pamela Prati, durante la diretta Mara Venier ha aggiunto: “Lei può piacere o non piacere, ma ho trovato l’accanimento nei suoi confronti esagerato. Ho letto dei commenti esagerati. Mi è dispiaciuto molto, perché sono stata attaccata anche io. Io sono convinta che si debba dare la possibilità a chiunque di chiedere scusa: lei si è scusata con me e con tutti gli italiani”. Poi si è passati a Domenica In: quando finirà? “Penso il 5 giugno. Sono stanca”.