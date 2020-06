Corona rischia altri 9 mesi di carcere: il video messaggio alla d’Urso

Fabrizio Corona ultime notizie: il messaggio dell’ex re dei paparazzi a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi del caso Fabrizio Corona nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda su Canale 5 domenica 7 giugno 2020. Lunedì 8 giugno è prevista una nuova udienza per l’ex re dei paparazzi, che al momento si trova agli arresti domiciliari e deve ancora scontare due mesi e mezzo di pena. Il motivo? Stando a quanto dichiarato dal legale di Corona, l’avvocato Ivano Chiesa, l’ex marito di Nina Moric dovrà rispondere di alcune cavolate fatto lo scorso autunno in televisione. Nella nuova udienza si deciderà dunque se il 46enne dovrà scontare ulteriori nove mesi di pena. Nel frattempo il figlio di Vittorio Corona ci ha tenuto a mandare un messaggio a Barbara d’Urso, con la quale si è riappacificato un anno fa dopo una guerra durata anni.

Le parole di Fabrizio Corona a Barbara d’Urso: “Ho fede”

“Sono sereno, anche se questo momento è un momento particolare nella giustizia italiana, voglio aver fede nella giustizia italiana. Voglio sperare che tutti gli italiani possano avere fede nella giustizia italiana, per una volta e cose vadano come devono andare, ovvero che ciò è giusto mi possa essere concesso”, ha dichiarato Fabrizio Corona nel video messaggio mostrato a Live-Non è la d’Urso. In studio insieme a Barbarella c’era invece Gabriella, la madre di Corona. La signora ha confidato che il figlio è da qualche mese in cura da un terapeuta e che è migliorato parecchio nell’ultimo periodo. Da anni infatti l’ex di Silvia Provvedi soffre di personalità borderline. Gabriella ha ammesso gli errori di Fabrizio ma ha confidato che è stanca di vedere il suo primogenito al centro di eccessivi, e a volte infondati, giudizi morali.

Pace fatta tra Barbara d’Urso e Fabrizio Corona

Dopo il messaggio di Fabrizio Corona a Live-Non è la d’Urso Barbara ci ha tenuto a precisare che la vecchia disputa con l’uomo è ormai archiviata. Non solo: Barbarella ci ha tenuto a puntualizzare che Corona è un ottimo padre e che vive per il figlio Carlos Maria, avuto 17 anni fa dall’ex moglie Nina Moric.