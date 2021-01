Ascolti tv 3 gennaio 2021: Chiara Lubich asfalta Canale 5, boom Amadeus

Qual è stato il programma più visto durante la prima domenica del nuovo anno? La prima serata è stata segnata da un importante concorrenza di film. Sia Rai Uno che Canale 5 hanno proposto due pellicole molto diverse ma che hanno risposto bene alle esigenze dei telespettatori.

Da un lato l’ammiraglia Rai con il film dedicato alla figura di Chiara Lubich – L’amore vince tutto, con protagonista Cristiana Capotondi, ha sbaragliato la concorrenza registrando una media di pubblico pari a 5 milioni 641mila 199, con uno share del 23 %. Di contro, Canale 5 con il cinepanettone Un Natale al sud ha tenuto compagnia a 2 milioni 959 mila 193 spettatori e l’11,32% di share.

Anche la maggior parte delle altri reti generaliste ha portato sugli schermi pellicole molto amate dai telespettatori. Su Italia 1, il film d’azione, I guardiani della galassia, ha interessato 1.575.341 spettatori con una media di share del 6,54%. A seguire, un buon risultato viene ottenuto anche da Rai Due con il film dedicato ai bambini Peter Rabbit con ha raccolto 1.071.608 utenti davanti allo schermo (3,94%).

Rete 4 con la messa in onda della commedia romantica cult del periodo natalizio, Love Actually – L’amore davvero, raccoglie una media di pubblico di 880.286 con uno share del 3,91%. Solo Rai Tre si distingue dal resto delle generaliste e in prima serata porta l’ultima puntata del programma dedicato al mondo del teatro, Ricomincio da Rai Tre che termina la sua messa in onda con una media di 792.742 spettatori (3,38%). Infine, su La7 572.672 telespettatori hanno seguito la saga televisiva dedicata al faraone Tutankhamon, Tut – Il destino di un faraone (2,98%).

L’access prime time

Boom di ascolti per l’access di Rai Uno con I soliti ignoti di Amadeus che durante la puntata, con ospite Vladimir Luxuria, vanno oltre i 6 milioni di telespettatori con uno share del 21,9%. Paperissima Sprint su Canale 5 arranca con i suoi 3.796.000 spettatori e il 13,7% di share.

Il daytime della domenica pomeriggio

Come di consueto, Rai Uno per tutto il primo pomeriggio ha tenuto compagnia con Domenica In e Mara Venier. Durante la prima parte di trasmissione, con ospite l’astrologo Paolo Fox e l’attrice Giovanna Ralli, la trasmissione ha raccolto davanti allo schermo 3.703.000, con uno share del 18%. Infine, la seconda parte ha interessato 3.544.000 affezionati (18,2%).

Subito dopo la Venier, è andata in onda una nuova puntata di Da noi… A ruota libera, sempre dagli studi dedicati a Fabrizio Frizzi in Roma, con ospiti Giancarlo Magalli e Francesca Chillemi. Francesca Fialdini ha tenuto compagnia a 2.978.000 spettatori con uno share pari al 14,6%. Per la conduttrice toscana questa appare essere un’ottima annata televisiva. Il suo programma domenicale cresce negli ascolti e rispetto alla scorsa stagione ha registrato un aumento dello 0,3% di share.

Sul fronte Mediaset, le principali soap hanno appassionato il pubblico del primo pomeriggio. Beautiful ha racconto 2.423.000 spettatori, raggiungendo il 11,5% di share, Una Vita con 2.110.000 (10,4%). Continuando, il film a tema natalizio, La Sacra famiglia il 7,8% con 1.540.000 telespettatori.