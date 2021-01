Francesca Chillemi, ritorno in tv nelle vesti di suora e i progetti per il futuro

By

Il cambiamento radicale del suo personaggio in Che Dio ci aiuti, in onda da giovedì 9 gennaio, e la voglia di interpretare un ruolo drammatico

Francesca Chillemi è tra le protagoniste della serie tv, Che Dio ci aiuti, in onda da giovedì 7 gennaio su Rai Uno. L’attrice siciliana interpreta uno dei personaggi più amati e controversi all’interno della storia che da sei anni accompagna il grande pubblico del piccolo schermo.

Nonostante la pandemia, questa estate gli attori sono riusciti a tornare sul set e a confezionare la nuova stagione di una delle fiction che ha prodotto più successi. Il pubblico è rimasto particolarmente affezionato alla storia di Azzurra Leonardi, interpretata proprio dalla Chillemi e che, nel corso del tempo, ha saputo dosare leggerezza, simpatia e crescita interiore.

L’ex Miss Italia 2003 in un’intervista al quotidiano Il Tempo ha raccontato l’evoluzione del suo personaggio nella serie e ha svelato quali saranno le novità che vedremo a partire da giovedì 9 gennaio. Per Azzurra, infatti, la realtà all’interno del convento di Suor Angela cambierà radicalmente. “Conserverà la medesima leggerezza caratteriale, ma questa volta è finalizzata a un nuovo obiettivo“.

E sì perché la fashionista e glamour Leonardi quest’anno vestirà i panni di una novizia. Una scelta che cambia radicalmente l’immagine di Azzurra a cui eravamo abituati. “La sua è una trasformazione positiva – afferma la Chillemi – una esperienza nuova“. Il personaggio famoso per essere sempre tra le nuvole, particolarmente attratta dal lusso e dagli agi, quest’anno non avrà legami sentimentali.

“Intorno a lei tutti gli altri hanno trovato l’anima gemella o lottano per conquistarla. E poi c’è suor Angela che dispensa una forma più alta di amore divino e universale. Ecco, Azzurra è molto più vicina a questi sentimenti. È distaccata dall’amore terreno”.

Una trasformazione che secondo l’attrice è stata fisiologica visti i numerosi cambiamenti a cui ci siamo dovuti esporre negli ultimi tempi. Un modo per conoscere meglio se stessa e scoprire un mondo tutto nuovo, totalmente distante dal proprio.

La Chillemi intanto si dice soddisfatta del percorso professionale che l’ha portata fino alla serie tv di Rai Uno. Ha sempre amato la commedia, motivo per cui fare Che Dio ci aiuti l’ha resa particolarmente orgogliosa del suo lavoro. In futuro ammette che però vorrebbe prendere nuove strade e magari incentrarsi su ruoli più drammatici.

“Mi farebbe scoprire le corde ancora nascoste della mia capacità attoriale” – afferma l’attrice.

Tra i protagonisti della fiction, anche quest’anno ritroveremo l’immancabili Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi vestirà nuovamente i panni di Suor Costanza. Tornerà Gianmarco Saurino, dopo il grande successo ottenuto nel 2020 con la fiction DOC – Nelle tue mani.

Diana Del Bufalo riprenderà a vestire i panni di Monica, una new entry sarà Pierpaolo Spollon, anche lui reduce dal clamore della fiction record di ascolti di Luca Argentero. Nel cast anche Stefano De Martino che, come anticipato da Elena Sofia Ricci, presenzierà in tre scene della fiction.