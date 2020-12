Stanno per tornare Suor Angela e le sue ragazze e iniziano ad arrivare le prime anticipazioni sulla trama di Che Dio ci aiuti 6. Ci sono delle new entry tutte da scoprire, tra cui il personaggio di Pierpaolo Spollon. Lui interpreterà il ruolo di Emiliano Stiffi, uno psichiatra infantile. Poi ci sarà anche Erasmo Genzini, però sul suo ruolo nella trama non si sa ancora molto. Ma oltre ai nuovi personaggi gli occhi sono puntati sul grande ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica. Dopo un anno di assenza e con il convento che si è trasferito ad Assisi, lasciando Fabriano, Monica tornerà in ballo e il triangolo amoroso è servito.

Come ha rivelato Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, Nico e Ginevra progetteranno di sposarsi, ma il matrimonio ci sarà? Tra Nico e Monica c’è stato un grande amore nella quarta stagione e i fan si sono sentiti orfani di questa coppia nella quinta stagione. Qualcuno si è affezionato alla nuova coppia Nico e Ginevra, ma altri continuano a fare il tifo per Monica. Ebbene, in Che Dio ci aiuti 6, in arrivo a gennaio, la bella dottoressa porterà scompiglio tra l’avvocato e l’ex novizia. Ma la stessa Monica potrebbe avere uno spasimante in ospedale.

Le anticipazioni sulla trama non terminano qui. Assisi è la città di origine di suor Angela e tornarci la spingerà a fare i conti con il passato. Grandi novità anche su Azzurra, il personaggio di Francesca Chillemi. Già al termine della passata stagione il pubblico ha avuto modo di vedere una Azzurra parecchio in crisi e che si è avvicinata alla fede, pensando anche di diventare suora. Non a tutti è piaciuta questa eventualità, ma gli sceneggiatori alla fine hanno pensato invece di intraprendere questa strada.

Azzurra in Che Dio ci aiuti 6 diventerà infatti una novizia. Vedremo quindi una Chillemi in tunica e non più con abiti chic e alla moda a cui invece il pubblico era abituato nelle prime stagioni. Azzurra è cresciuta, è maturata e si è avvicinata alla fede. Le anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6 al momento non aggiungono altro, ma il fatto che il personaggio di Francesca Chillemi diventi novizia non vuol dire che diventerà per forza suora. La stessa Ginevra ha infatti interrotto questo cammino incontrando Nico… Tutto è possibile!