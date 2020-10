Che Dio ci aiuti 6, c’è la data d’inizio: quando torna Suor Angela

C’è la data d’inizio di Che Dio ci aiuti 6. La nuova stagione di una delle fiction Rai più amate sta per tornare, e per quanto si pensasse che quel giorno fosse ancora molto lontano così non è. Le registrazioni sono iniziate in ritardo, come tutte le produzioni di fiction e serie tv, ma le produzioni hanno avuto modo di lavorare per mesi e mesi senza sosta. E così le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 pare saranno pronte prima del previsto.

Dalle prime anticipazioni dal set sembrava impossibile vedere Che Dio ci aiuti 6 in onda a gennaio 2021. Da ciò che è emerso nelle prime settimane di registrazione, infatti, si parlava di ritorno in onda non prima della prossima primavera. La sesta stagione sarebbe dovuta cominciare a marzo prossimo, invece potrebbe succedere molto prima. Con grande gioia dei fan.

BubinoBlog ha reso noto oggi che Che Dio ci aiuti 6 inizierà il 7 gennaio 2021: la data d’inizio ha sorpreso tanti, anche perché Elena Sofia Ricci non si era detta così ottimista. L’attrice, che interpreta l’amatissima e imprevedibile Suor Angela, aveva spiegato che per dieci puntate erano necessari otto mesi sul set, terminando quindi tra febbraio e marzo. Non sappiamo se siano stati accelerati i tempi, e se quindi finiranno prima, o se invece la strategia adottata potrebbe essere un’altra.

Come aveva accennato la stessa Ricci, infatti, una delle idee in corso di valutazione era la messa in onda anticipata mentre le riprese erano ancora in corso. Dunque Che Dio ci aiuti 6 potrebbe andare in onda mentre gli attori sono ancora sul set per girare le ultime puntate. Mettendo insieme tutte le scene necessarie per le prime puntate, infatti, ci sarebbe tempo per ultimare le riprese e il montaggio. Andrà così? Lo scopriremo prossimamente.

Gli amici fictionari segnino una data. Giovedì 7 gennaio 2021 tornano Suor Angela, Suor Costanza e Azzurra. #CheDiociaiuti6 #Rai1 — BubinoBlog (@bubinoblog) October 26, 2020

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, nuovi personaggi e cambiamenti in arrivo

Nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti ci saranno tante novità. È ormai certo il ritorno di Diana Del Bufalo nel ruolo di Monica, che potrebbe turbare l’equilibrio di Nico. L’avvocato subirà un grande cambiamento, come ha anticipato l’attore Gianmarco Saurino. Infine, tra le new entry, direttamente da L’Allieva e Doc arriverà Pierpaolo Spollon.