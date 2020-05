Che Dio ci aiuti 6, quando va in onda e anticipazioni: parla la Ricci

Anticipazioni Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci parla della sesta stagione: le parole dell’attrice

Facciamo il punto su Che Dio ci aiuti 6. La nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai 1 slitterà per forza di cose, ma oggi a parlare è Elena Sofia Ricci. L’attrice ha portato al successo il personaggio di suor Angela ed è uno tra i pochi a cui non riesce a dire addio. La Ricci non ha mai nascosto di non amare particolarmente le serie molto lunghe – pensiamo a Lucia dei Cesaroni che ha interpretato per tre stagioni, salvo poi tornare a intermittenza nelle serie successive – , ma per suor Angela è sempre disposta a fare un’eccezione. Mentre è in onda l’ultima puntata di un altro suo grande successo, Vivi e lascia vivere, Fanpage ha pubblicato un’intervista a Elena Sofia Ricci con delle importanti anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6. Scopriamole insieme!

Che Dio ci aiuti 6, quando andrà in onda: parla Elena Sofia Ricci

L’attrice ha subito messo in chiaro che non è possibile dare una data certa su quando andrà in onda Che Dio ci aiuti 6. Queste le sue parole sul ritorno sul set: “Dovremmo ricominciare a breve ma non mi sbilancio. Abbiamo solo date approssimative. Però so che dovremmo lavorare per otto mesi. Saranno dieci puntate”. Anche la sesta stagione quindi sarà composta da ben dieci puntate, per la gioia di tutti i fan. E sulla messa in onda Elena Sofia Ricci ha detto che avverrà nel 2021: “Se tutto va bene finiremo di girare a febbraio, marzo. È probabile, però, che mentre giriamo le ultime puntate, trasmettano su Rai 1 le prime. In questo caso, il finale di stagione andrebbe in onda a fine maggio, ma in questo periodo le incognite sono infinite. L’unica cosa certa è che la serie non andrà in onda prima del 2021, visto che non l’abbiamo fatta”.

Che Dio ci aiuti 6, le puntate saranno modificate dopo il Covid: “Erano già scritte”

Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti sarebbero dovute andare in onda in autunno, ma così non sarà per ovvi motivi. Probabilmente anche sui set ci saranno delle misure restrittive per gli attori. A tal proposito l’attrice ha rivelato: “Non riesco a immaginare che la mia Suor Angela non possa abbracciare le sue ragazze. Abbiamo saputo che noi attori saremo monitorati continuamente. Faremo i tamponi e i test sierologici. Ci sarà un medico sul set”. Il Coronavirus ha cambiato tutto: “Per la prima volta erano state già scritte tutte le puntate di Che Dio ci aiuti, ma gli sceneggiatori hanno dovuto revisionarle proprio in virtù dell’avvento del Covid 19”.