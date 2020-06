Che Dio ci aiuti 6 cast, new entry e ritorni: arriva Spollon, tutte le novità

Cast Che Dio ci aiuti 6, le ultime novità sul cast della nuova stagione: due amate new entry

Novità sul cast di Che Dio ci aiuti 6! Gli attori si sono ritrovati, virtualmente, per la lettura del copione e da un’immagine sono saltate fuori due interessantissime new entry. Come già vi abbiamo abbondantemente raccontato, le riprese sono state fermate dal Coronavirus e gli attori di Che Dio ci aiuti stanno aspettando tempi migliori per tornare sul set. Nel frattempo però non bisogna perdere tempo: la lettura del copione è possibile farla anche non in presenza e così è stato! E grazie a un’immagine degli attori in videochiamata, pubblicata da BubinoBlog, possiamo darvi le prime importanti novità. Partiamo dalle conferme, che sono ormai garanzie per la fiction: Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi ci saranno! Tornano quindi suor Angela e suor Costanza e insieme a loro anche Azzurra, ormai tutte colonne portanti della fiction. Poi sono saltati fuori i nomi di due amate new entry nel cast di Che Dio ci aiuti 6.

Che Dio ci aiuti, anticipazioni sul cast: Spollon e Genzini new entry, ufficiale il ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica

Stiamo parlando di Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini, entrambi volti già noti al pubblico delle fiction Rai e Mediaset. Pierpaolo Spollon è conosciuto per il ruolo di Marco ne L’Allieva, il fratello della protagonista Alice. Ma non solo, perché di recente è tornato in onda anche con Doc – Nelle tue mani. Altra new entry è Erasmo Genzini, già conosciuto per il ruolo di Diego ne L’Isola di Pietro. Sui personaggi in Che Dio ci aiuti 6 non si sa ancora nulla. Ma passiamo a un’altra graditissima conferma, quella di Gianmarco Saurino nel ruolo di Nico. E infine è confermato il ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica, di cui si è tanto parlato nei mesi scorsi. Con il ritorno di Monica e la conferma di Ginevra – sì, ci sarà anche Simonetta Columbu -, è chiaro che Nico si ritroverà in un triangolo amoroso. Con entrambe ha provato emozioni forti, con entrambe la relazione è nata sul piano del gioco e da un rapporto basato su lotte e contrasti. Ma chi delle due sceglierà?

Che Dio ci aiuti 6, il triangolo che non ti aspetti: Nico tra Monica e Ginevra?

Con Monica la storia è nata, e terminata, nella quarta stagione. Proprio quando sono riusciti a stare insieme, Monica è partita e ha lasciato Nico da solo al convento. Dopo la brutta delusione, l’avvocato ha cercato di cambiare vita e di lasciare Fabriano, ma poi ha scoperto di avere un figlio e questo lo ha tenuto ancora fermo al convento. Intanto ha continuato a progettare il suo trasferimento, ma non aveva fatto i conti con l’amore. Ginevra infatti ha capito di essere innamorata di lui e ha lasciato il percorso da novizia. E proprio quando Nico era in macchina col figlio pronto a lasciare la città, Ginevra è riuscita a fermarlo e a dichiararsi a lui. Un bel bacio ha chiuso la stagione, ma cosa succederà in Che Dio ci aiuti 6? Per ora Gianmarco Saurino ha fatto sapere che il vecchio Nico non ci sarà più…