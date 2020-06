Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni, parla Saurino: “Quel Nico si farà da parte”

Che Dio ci aiuti 6, Gianmarco Saurino parla delle nuove puntate: il suo personaggio Nico avrà un’evoluzione

Anche oggi abbiamo anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6 per tutti i fan che non vedono l’ora di vedere la nuova stagione. Il Coronavirus ha rimandato l’inizio delle riprese e questo ha modificato i piani della produzione. Le nuove puntate infatti inizialmente erano previste in autunno 2020, anche se le precedenti stagioni sono quasi sempre andate in onda in inverno. Evidentemente questo matrimonio tra Che Dio ci aiuti e stagione autunnale non s’aveva da fare, tanto è vero che l’emergenza Covid-19 farà sì che la sesta serie arriverà in inverno come molte di quelle precedenti. Solo la terza stagione infatti è andata in onda da settembre a novembre. La prima invece da dicembre a febbraio. Sperando che la fiction slitterà solo di pochi mesi, scopriamo subito le ultime anticipazioni su uno dei personaggi più amati, ovvero Nico. L’attore Gianmarco Saurino veste i panni dell’avvocato Nicodemo Santopaolo – ma per tutti Nico – dalla quarta stagione e ha parlato del suo personaggio in una intervista rilasciata a Tele Sette.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti, le parole di Gianmarco Saurino sulla nuova stagione: l’attore parla di Nico

Ha preso il posto di Guido Corsi, interpretato da Lino Guanciale, un personaggio che è rimasto nel cuore del pubblico della fiction. Grazie a Saurino, però, è stato altrettanto semplice affezionarsi al suo Nico. Una caratteristica di questo personaggio è la scarsa inclinazione a volersi impegnare sentimentalmente con le donne, soprattutto da quando ha ricevuto una forte delusione da Monica. Quest’ultima tornerà nella prossima stagione, come si comporterà Nico? Gianmarco ha fatto sapere che il suo personaggio non condurrà più la vita di sempre. “Sarà la stagione della maturità: arriva a compimento tutto il percorso che Nico ha fatto e si troverà a dover rispondere a domande che forse non si era mai posto”, ha fatto sapere. Essere diventato padre ha cambiato totalmente la sua vita, lo ha aiutato anche a superare un suo vecchio trauma legato alla sua infanzia. Questo lo porterà a smussare alcuni lati del suo carattere: “Quel Nico che si divertiva sempre, anche con le donne, si farà da parte”.

Che Dio ci aiuti 6, le ultime novità sull’inizio delle riprese e quando andranno in onda le nuove puntate

Per quanto riguarda l’inizio delle riprese tutto rimane ancora incerto. Non si sa quando gli attori potranno tornare sul set e registrare le nuove puntate. Elena Sofia Ricci pochi giorni fa aveva fatto sapere che le riprese dovrebbero ricominciare a breve, ma che non poteva dirlo con certezza. Ciò che invece ha dato quasi per scontato è che le nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 non andranno in onda nel 2020. Con molta probabilità infatti se ne parlerà nel prossimo inverno. Altra curiosità: il cast potrebbe terminare di girare le ultime puntate mentre le prime andranno già in onda.