Diana Del Bufalo torna in Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni su Monica

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni, torna Monica: cosa ne sarà di Nico e Ginevra, adesso?

Abbiamo interessantissime anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6: Diana Del Bufalo tornerà a essere Monica! Sembra ormai certo il ritorno tanto atteso dai fan, dopo un addio che è stato davvero poco gradito. Nella quinta stagione infatti abbiamo visto Nico affrontare la separazione da Monica e il pubblico avrebbe sperato di vederli insieme, ma così non è stato. Nico ha invece conosciuto Ginevra, che ha abbandonato il percorso per diventare suora per stare con lui. Nico e Ginevra saranno una coppia anche in Che Dio ci aiuti 6? Questo probabilmente verrà svelato più in là, oppure rappresenterà esattamente la trama della sesta stagione. Con il ritorno di Monica in Che Dio ci aiuti tutte le strade sono possibili, anche perché pare sia anche pronto un nuovo amore per il personaggio di Diana Del Bufalo.

Monica torna in Che Dio ci aiuti 6: le prime anticipazioni sulla nuova stagione

A svelare le prime anticipazioni su Che Dio ci aiuti 6 è BubinoBlog, che ha pubblicato un estratto della trama. Dovrebbe essere certa la presenza di suor Angela, suor Costanza, Azzurra e Nico. Inoltre ci saranno due new entry, Erasmo e Emiliano Cambiase, un neurologo che curerà l’altro. Questo l’estratto della trama di Che Dio ci aiuti 6: “Erasmo è un ragazzo ferito, non ha mai avuto l’amore di una madre, di una vera famiglia. Fa il duro, quello a cui non importa essere amato. Ma lo fa perché non ha mai trovato qualcuno che lo amasse davvero. Compito di suor Angela è dargli nuova fiducia nel mondo, che significa in primo luogo restituirgli la fiducia in se stesso, nel suo valore. […] Una sensazione terribile, che suor Angela cerca di superare con l’aiuto di Monica”. La presenza del nome del medico interpretato da Diana Del Bufalo lascia ben intendere il suo ritorno. Intanto pare che Emiliano diventerà importante per Monica…

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, addio a Gabriele e Valentina?

C’è chi torna e chi parte. Tv Blog infatti ha rivelato che con molta probabilità Gabriele e Valentina non ci saranno in Che Dio ci aiuti 6. I due hanno coronato il loro sogno d’amore al termine della quinta stagione, per cui potrebbero lasciare il convento e vivere la loro vita altrove. O magari loro rimarranno a Fabriano, visto che Gabriele lavora lì, mentre il resto della famiglia si sposterà ad Assisi. Speriamo solo non sarà un addio drastico come quello a Guido e Davide!