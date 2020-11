Pierpaolo Spollon è uno dei nuovi protagonisti di Che Dio ci aiuti 6. Nella nuova stagione della fiction di Rai Uno ci saranno diverse new entry, tra cui il personaggio di Spollon, uno degli attori più amati del momento. Il pubblico lo ha apprezzato nell’amatissima fiction L’Allieva e anche nel ruolo di un medico nella fiction rivelazione Doc Nelle tue mani. E anche il personaggio in Che Dio ci aiuti avrà un camice bianco e lo vedremo in corsia. Proprio così, Spollon interpreterà un medico, per la precisione uno psichiatra infantile.

L’ospedale è uno degli ambienti principali della fiction con Elena Sofia Ricci protagonista, al convento c’è sempre un medico tra gli ospiti. Oltre agli avvocati, s’intende. E nella sesta stagione Spollon non sarà l’unico medico in circolazione, visto che tornerà anche Monica, interpretata da Diana Del Bufalo. Non è un caso se in queste anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 si è scelto di parlare anche di Monica. Infatti Spollon a proposito del suo personaggio ha rivelato, attraverso Tv Sorrisi e Canzoni, quanto segue:

“Interpreto uno psichiatra infantile che si innamora del personaggio di Diana Del Bufalo ed è molto goffo”.

Quindi il personaggio di Spollon, di cui non è stato ancora reso noto il nome, avrà a che fare con Monica. Il ritorno della Del Bufalo era molto atteso anche per la storia con Nico, interpretato da Gianmarco Saurino. Tra i due c’è stata una storia d’amore e l’avvocato ne è uscito con enorme difficoltà. Ma soprattutto grazie all’arrivo di Ginevra al Convento di suor Angela e suor Costanza. Cosa succederà tra questi quattro personaggi? Monica e Nico avranno messo una pietra sopra al loro passato? Dovremo aspettare il 2021 per scoprirlo.

Intanto Spollon ha raccontato che si sta divertendo molto sul set della fiction, pur rispettando tutte le norme anti-Covid. Non è un periodo semplice per nessuno, neanche per gli attori di fiction e serie tv. Le riprese vanno avanti per mesi e loro non possono permettersi di risultare positivi al Coronavirus. Per questo Pierpaolo ha spiegato che sta vivendo lontano da amici e parenti per non creare problemi alla produzione. E per una persona socievole come lui non è molto facile!