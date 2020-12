Che Dio ci aiuti 6: cinque cose da sapere sui nuovi episodi

I nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 6 stanno per arrivare su Rai Uno. Manca sempre meno ormai, meno di un mese: la data d’inizio è il 7 gennaio 2021. Una nuova stagione molto attesa e su cui ci sono stati molti dubbi sulla messa in onda, ma per fortuna tutto è filato liscio. Si parlava di una messa in onda in ritardo, invece partirà regolarmente subito dopo le festività natalizie. Ci sono delle curiosità da sapere in vista del ritorno di suor Angela e tutte le sue ragazze e tutti i suoi ragazzi.

Innanzitutto ci saranno delle interessanti new entry, ma soprattutto un importante ritorno. Diana Del Bufalo tornerà a vestire i panni dell’amata dottoressa Monica. Questo ritorno provocherà uno scossone nella vita di un altro protagonista di Che Dio ci aiuti, Nico. E siamo quindi alla seconda curiosità da non perdere sulla trama della nuova stagione. Nico e Ginevra si sono messi insieme nel finale della scorsa stagione e progetteranno di sposarsi in Che Dio ci aiuti 6. Ma siamo sicuri che arriveranno all’altare, con Monica di mezzo?

La risposta è forse, anche perché tra le new entry c’è il personaggio di Pierpaolo Spollon che si innamorerà proprio di Monica. E siamo a tre curiosità quindi: Spollon vestirà i panni di Emiliano Stiffi, uno psichiatra infantile, ma non si sa se ci sarà del tenero con Monica o sarà un amore non corrisposto. Di sicuro il pubblico è pronto a vedere non un triangolo amoroso, ma un vero quadrato! Tra le new entry c’è anche Erasmo Genzini. Quali altri curiosità su Che Dio ci aiuti 6 sono già note?

Azzurra sarà una novizia nel convento, quindi sembra decisa a prendere i voti. Nel finale della quinta stagione si è avvicinata molto alla religione e nelle nuove puntate proseguirà questo percorso. Infine c’è un’importante novità nella nuova stagione che influirà sulla trama, soprattutto sul personaggio di Elena Sofia Ricci. Il convento verrà trasferito ad Assisi e lascerà Fabriano. Suor Angela tornerà quindi nella città in cui ha vissuto e questo non la lascerà indifferente: dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato.