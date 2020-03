Diana Del Bufalo sarà ancora Monica in Che Dio ci aiuti: “Ne sono felice”

Monica torna in Che Dio ci aiuti 6? Diana Del Bufalo pronta al ritorno, intanto è in quarantena col nuovo fidanzato

Diana Del Bufalo tornerà in Che Dio ci aiuti 6? La risposta è sì con molta probabilità, ma è ancora presto per averne l’ufficialità. Lei non ha voluto sbilanciarsi, forse perché non può, ma è certo che l’emergenza Coronavirus potrebbe far slittare le riprese della fiction. L’Italia è tutta in quarantena e Diana non si sta di certo sottraendo. L’attrice su Instagram mostra la sua quarantena, tra scherzi del nuovo fidanzato Edoardo e simpatici video realizzati a distanza con Cristiano Caccamo. I due insieme sono protagonisti di Celebrity Hunted, il nuovo show di Amazon Prime con protagonisti i Vip in fuga da esperti che si metteranno sulle loro tracce. Ma nel futuro di Diana Del Bufalo come attrice cosa c’è? Che Dio ci aiuti di sicuro!

Che Dio ci aiuti, Diana Del Bufalo parla del suo ritorno nei panni di Monica

Intervistata da Superguidatv, l’attrice ha parlato anche del suo ritorno nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Se ne è parlato a lungo negli scorsi mesi, anche perché uno spoiler ha confermato il ritorno di Monica. Diana però preferisce andarci cauta ancora: “Non ho firmato ancora il contratto quindi non posso ancora confermare nulla. Posso dire però che c’è un’altissima probabilità che io possa tornare a vestire i panni di Monica. Non posso che esserne felice. Non so ovviamente quando inizieranno le riprese considerando anche l’emergenza Coronavirus”. Forse non può confermare nulla perché manca la firma, ma dicendo che c’è una “altissima probabilità” ha fatto capire che ci sarà.

Diana Del Bufalo torna in Che Dio ci aiuti: “Le riprese durano sette mesi”

Quando ha parlato dei prossimi progetti, però, ha in parte confermato il ritorno in Che Dio ci aiuti. Infatti ha detto che la terrà impegnata per mesi: “Per il momento a parte Che dio ci aiuti le cui riprese durano sette mesi non ho altri impegni. Vorrei tanto fare un musical della Disney”.