A Domenica In la conduttrice Rai ha rivelato che alcuni impegni personali sono saltati a causa di forze maggiori

Eleonora Daniele è tornata a Domenica In, il programma dell’amica Mara Venier. La padrona di casa di Storie Italiane è intervenuta in collegamento nella rubrica speciale dedicata all’oroscopo con il re delle stelle Paolo Fox. Zia Mara ha subito chiesto alla collega più giovane delucidazioni sul Battesimo di Carlotta, la figlia che Eleonora ha avuto lo scorso maggio dal marito Giulio Tassoni.

Com’è noto qualche mese fa Eleonora Daniele aveva annunciato che il Battesimo della sua Carlotta si sarebbe tenuto a novembre e che la Madrina sarebbe stata Mara Venier. Passato quel mese, però, non si è saputo più nulla. “Avevo preparato il vestito, il cappello con la veletta… e poi?”, ha chiesto la Venier alla Daniele a Domenica In. Pronta la replica di Eleonora:

“Con tutto quello che è successo, abbiamo rimandato di un paio di mesi, sperando di stare tutti tranquilli. Mara, adesso pesa dieci chili, non riusciresti a prenderla in braccio”

Da qui la decisione di Mara: “Allora conservo tutto, vestito e veletta”. Poi la proposta ad Eleonora: “Dobbiamo far incontrare al più presto Carlotta e mio nipote Iaio”. Il riferimento è a Claudio, il nipote che la Venier ha avuto nel 2017 dal figlio Paolo Capponi.

Perché Eleonora Daniele ha scelto Mara Venier come Madrina

Eleonora Daniele ha scelto Mara Venier come Madrina della figlia Carlotta perché è molto legata alla collega più grande. La 44enne ha spiegato di avere molte cose in comune con zia Mara, come le origini venete e il lavoro nel mondo della televisione. Eleonora ha confidato che con la Venier ha condiviso tanti momenti, sia belli sia brutti.

Tante gioie e dolori ma pure tante soddisfazioni e momenti di tristezza. Eleonora, in tante occasioni, ha sentito Mara vicina a sé. Più di qualche altro parente o amica di vecchia data. Un rapporto intenso, dunque, che la Daniele ha voluto celebrare con il Battesimo della Carlotta, a lungo desiderata.

Per tanti anni Eleonora Daniele ha cercato una gravidanza con Giulio Tassoni, imprenditore estraneo al mondo dello spettacolo, ma solo dopo il matrimonio celebrato nel 2019 è arrivata questa immensa gioia. La piccola Carlotta è nata a fine maggio.

Nonostante le gioie della maternità Eleonora Daniele ha confessato che molto probabilmente Carlotta resterà figlia unica. Data l’età avanzata la conduttrice Rai non pensa infatti ad una seconda gravidanza.