Eleonora Daniele figlia: perché ha scelto Mara Venier come madrina

Mara Venier madrina della figlia di Eleonora Daniele: il rapporto tra le due conduttrici

Manca sempre meno al parto di Eleonora Daniele: agli inizi di giugno la conduttrice di Storie Italiane darà alla luce la sua primogenita, Carlotta. Il nome è un omaggio alla nonna che l’ex presentatrice ha perso quando aveva soli 5 anni. Il parto dovrebbe avvenire in maniera naturale: la gravidanza del volto Rai è andata avanti in maniera impeccabile, senza grossi problemi nonostante l’emergenza Coronavirus. In una puntata di Domenica In di qualche mese fa Eleonora ha annunciato che Mara Venier sarà la madrina di Battesimo della sua bambina. Il motivo? La Daniele lo ha spiegato in un’intervista concessa al settimanale Intimità, svelando così l’intenso rapporto che da anni ha con zia Mara.

Il Battesimo di Carlotta si farà molto probabilmente a ottobre

“Con Mara, che è veneta come me, ho condiviso gioie e dolori, lacrime e sorrisi. Con lei mi sono confidata quando è scomparso mio fratello Luigi, che soffriva di una grave forma di autismo, ma ho anche condiviso la felicità per l’arrivo di Carlotta. L’ho sempre sentita molto vicina. Ecco perché mi è venuto spontaneo chiederle di fare la madrina”, ha dichiarato Eleonora Daniele. Nonostante le restrizioni da Covid19, la 43enne è positiva per il futuro. “Il Battesimo lo celebreremo verso ottobre, speriamo senza mascherine. Come spero che la mia famiglia, che è di Padova, possa venire a Roma per il parto. Sarebbe bellissimo”, ha aggiunto.

Eleonora Daniele sarà una mamma severa per sua figlia

Nell’intervista concessa a Intimità, Eleonora Daniele ha anche ammesso che sarà una madre severa per la piccola Carlotta. “Penso che viziare un figlio non sia un bene. L’amore di una madre deve esprimersi non concedendogli tutto ma dandogli il giusto coraggio per affrontare le battaglie. Non credo neanche nella mamma amica, credo invece nella figura del genitore come guida autorevole”, ha puntualizzato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Eleonora Daniele aspetta un figlio dal marito Giulio Tassoni

Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni, stimato uomo d’affari, si sono sposati a Roma il 14 settembre 2019 dopo 16 anni di fidanzamento.