Eleonora Daniele, nessun figlio dopo Carlotta? “Bisogna farne i conti”

La maternità ha cambiato in meglio la vita di Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane confermata anche per la nuova stagione dei palinsesti Rai. Serietà sul lavoro, grandi attenzioni per figlia e marito nella sua vita privata: non può che essere felice assieme a Carlotta e a suo marito Giulio Tassoni (i due sono convolati a nozze il 14 settembre 2019). Non avrebbe mai immaginato che fosse così forte il legame con un figlio… anche se vorrebbe una famiglia più allargata, magari almeno una sorellina o un fratellino per la tenera Carlotta. La Daniele, però, è totalmente concentrata su Carlotta, consapevole che più passa il tempo, più sarà difficile avere un figlio. Ma è felice così. Non rimpiange assolutamente le scelte fatte fino a questo momento e, se non dovesse arrivare un’altra cicogna, non ne farebbe un dramma. Ci ha già pensato Carlotta a donarle una gioia senza fine. Anche il marito, naturalmente, è parte fondamentale della sua vita, col quale ha fatto sempre passi importanti. Il loro amore si rafforza giorno dopo giorno.

Figli Eleonora Daniele dopo Carlotta: la confessione

Qualche tempo fa, ha rivelato che, a Storie Italiane, darà un ampio spazio ai bambini, soprattutto a quelli autistici; ha capito, dopo la nascita di Carlotta, di dar voce a tutte quelle super-mamme che riescono a superare ogni difficoltà. A Tv Sorrisi e Canzoni, ha voluto parlare proprio della maternità e precisamente dei futuri figli: “In questo momento non penso ad altri figli, anche se una bambina come Carlotta fa venire voglia di averne molti altri. Tuttavia non si deve essere egoisti, bisogna fare i conti con l’età che si ha”. Anche Giulio Tassoni vorrebbe altri figli, ma nessuno dei due ne fa una priorità assoluta. La conduttrice di Storie Italiane ha confessato, durante l’intervista al settimanale, che con lui riesce a ritagliarsi del tempo per la loro coppia. Quando capita, sentono però entrambi la mancanza della loro Carlotta.

Eleonora Daniele fisico dopo il parto: cesareo momento difficile

Sappiamo bene che Eleonora Daniele ha dovuto affrontare un parto difficile e, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato che ci vuole ancora del tempo per ritornare a essere quella di un tempo. Per lei, comunque, non è una tragedia, come ha spiegato bene con queste semplici parole: “Devo ancora recuperare la mia persona e il mio fisico: il parto cesareo è stato faticoso”. La vedremo sicuramente in perfetta forma nella nuova stagione di Storie Italiane: nella prima puntata, non mancherà di certo un pensiero speciale alla sua piccola Carlotta.