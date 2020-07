Eleonora Daniele figlia, messaggio sull’autismo e news Storie Italiane

Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele, quest’oggi festeggia il suo secondo complimese. Lei è arrivata in un momento difficile per tutta l’Italia, in piena emergenza Coronavirus, e ha saputo regalare un’infinita gioia alla mamma, che ha dimostrato, negli ultimi mesi, di essere una donna forte e determinata, portando avanti le puntate di Storie Italiane. E ha raggiunto anche ascolti più che soddisfacenti! Oggi la conduttrice ha voluto scrivere su Instagram una dedica speciale a sua figlia Carlotta e ha approfittato dell’occasione per parlare d’autismo, di come viene gestito dalle famiglie e della giusta attenzione che dovrebbe avere. La Daniele, inoltre, ha fatto una promessa importante, che riguarda il suo programma. Ha lanciato delle prime anticipazioni su Storie Italiane: confermatissima anche per la nuova stagione, ha intenzione di parlare maggiormente dei figli autistici; ha deciso di fare questo passo dopo la nascita di Carlotta. Sa bene che bisogna dare molto più spazio alle mamme in Tv.

Storie Italiane news, cambiamento per Eleonora Daniele dopo la nascita della figlia Carlotta

Eleonora Daniele ha raccontato che la morte del fratello le ha fatto aprire gli occhi e che la nascita della figlia le ha permesso di vedere la propria vita da una prospettiva diversa. Più luminosa. Carlotta oggi compie due mesi e la conduttrice di Storie Italiane ha voluto lanciare un messaggio a dei genitori speciali: “Il mio pensiero va oggi alle tante famiglie e alle tante vere super mamme che convivono con l’autismo dei propri figli – ha scritto sul suo profilo Instagram –. A loro sarò sempre vicina e continuerò nelle tante battaglie intraprese”. Molto spazio, nella prossima stagione di Storie Italiane, al tema dell’autismo. E non sarà l’unico argomento affrontato. La Daniele, qualche mese fa, ha raggiunto dei traguardi importanti, che l’hanno emozionata parecchio.

Anticipazioni Storie Italiane: la decisione di Eleonora Daniele, bel gesto

La Daniele ha spiegato che, ora che è mamma, ha imparato ad amare di più i bambini, è riuscita a creare un legame speciale con loro. Per questo motivo, ha deciso di apportare un cambiamento a Storie Italiane, come ha spiegato attraverso il suo account Instagram: “Per loro quest’anno ci sarà sempre più attenzione e ascolto, per tutelare i loro diritti e raccontare storie di speranza”. Nuove battaglie per i figli autistici, che sicuramente daranno i loro frutti. Eleonora Daniele riesce sempre a portare a casa dei successi importanti… se non fosse stato così, la Rai non l’avrebbe riconfermata nei suoi palinsesti.