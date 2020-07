Palinsesti Rai 2020-2021: conferme e novità, c’è anche Chiara Ferragni

A pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale del nuovo palinsesto Rai per la stagione televisiva 2020-2021 – prevista per il 16 luglio 2020 – arrivano le prime indiscrezioni sulla nuova programmazione tv di Viale Mazzini. Puntuale come sempre, tra i primi a fornire le anticipazioni è stato Davide Maggio. Tra gli avvicendamenti più chiacchierati, c’è quello dell’uscita di scena di Elisa Isoardi, che lascia definitivamente ‘La prova del cuoco’. Al suo posto ci sarà un nuovo format, nato da un’idea di Antonella Clerici, che inizialmente doveva avere come location la sua casa nel bosco ad Arquata Scrivia. La Rai ha però deciso di mandare in onda il programma dalla sede di Milano. Da qui il cambio anche del titolo del programma, che si chiamerà ‘E’ già mezzogiorno’. La conduttrice sarà protagonista anche di un’altra sfida, cioè quella del programma musicale ‘The Voice Senior’.

Le novità della nuova programmazione di Rai 1

Oltre al ritorno di Antonella Clerici, tra le novità assolute del nuovo palinsesto Rai ci sarà anche quella dell’arrivo di Serena Bortone con ‘Ogni mondo è paese’, che prenderà il posto di Caterina Balivo. ‘La Vita in diretta’ per la prima volta sarà condotto da un solo presentatore, Alberto Matano. Ad ‘Unomattina’ invece la coppia inedita formata dal giornalista Marco Frittella e Monica Giandotti. La seconda serata, invece, vedrà il ritorno di Monica Maggioni con ’60 minuti’ mentre l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo condurrà un programma dal titolo ‘Ciao, Maschio’.

Paola Perego e Milo Infante su Rai 2

Tra i programmi più attesi di Rai 2 ci saranno quelli condotti da Paola Perego, che si occuperà dei rapporti tra nonni e nipoti, e del giornalista Milo Infante, che si occuperà di informazione ed attualità. Simona Ventura è stata riconfermata con un branded content, mentre Carolina Rey si cimenterà in ‘Love game’. Nel primetime tra i programmi confermati c’è quello condotto da Max Giusti, Boss in incognito, e quello di Enrico Brignano. Renzo Arbore lavorerà alla riedizione del ‘Processo a Sanremo’ e condurrà una serata speciale per il centenario della nascita di Renato Carosone. L’approfondimento sarà affidato ad una coppia inedita, cioè quella di Francesca Fagnani e Alessandro Giuli. Tra le novità di Rai 2 ci sarà anche la messa in onda di ‘Unposted’ il documentario di Chiara Ferragni. La seconda serata sarà dedicata all’economia con Restart – condotto da Dario Cazzullo e Annalisa Bruchi – mentre Valerio Lundini assicurerà una striscia comica. Ci saranno inoltre i programmi Second Life, Primo set.

Fabio Fazio torna su Rai 3

La programmazione della terza rete di Viale Mazzini sembra essere invariata. L’unico cambiamento di rilievo è quello del ritorno di Fabio Fazio con ‘Che tempo che fa’. Il cantante Massimo Ranieri condurrà un programma musicale dal titolo ‘Secondi’, mentre Franca Leosini si occuperà del reinserimento in società di chi ha scontato la propria pena in ‘Che fine ha fatto baby Jane?’. Nel daytime ci saranno dei cambi di conduzione ad Agorà, dove arriverà Luisella Costamagna, così come Federico Ruffo a ‘Mi manda Rai Tre’.