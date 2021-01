Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi stanno assieme dal lontano 2006. Quattordici anni di amore che non sembra conoscere crisi. Almeno non pare aver mai vissuto burrasche profonde anche se non sono mancati periodi no, come per tutte le coppie. Particolarmente curioso il momento in cui decisero di vivere qualche mese di castità. A raccontarlo è stato lo stesso imprenditore che in un’intervista rilasciata al programma televisivo Roma InConTra ha spiegato il motivo del periodo di ‘astinenza‘. Una serie di confidenze alquanto originali che hanno ben reso la tempra di Cristiana e lo spirito condiviso dalla coppia.

Ai più verrebbe da pensare che un periodo di castità in una coppia possa verificarsi per delle incomprensioni o una perdita di feeling. Per Cristiana e Andrea non fu così. La decisione venne presa dalla Capotondi quando aveva 26 anni (Pezzi ne aveva 33) dopo una cena. Motivo? Una donna più grande di Cristiana la mise “dialetticamente in crisi”, ha narrato Andrea. Un fatto che scatenò una reazione ‘bizzarra’ nell’attrice che scelse di provare con il compagno ad “avere un primato di relazione”. Tradotto iniziò un periodo di castità. E lui come prese tale imposizione da parte della compagna?

“A me è piaciuta molto per questa sua volontà. Le sono stato vicino per tanto tempo, vedendola trasformarsi in una donna che oggi trovo straordinaria. La sua voglia di essere migliore ogni giorno è passata anche per questa cosa. Il sesso è una cosa difficile da capire. Viene dato come se fosse semplice, ma fare bene l’amore per me è stata una conquista: è un mestiere! La società non ti spiega che ci vuole pazienza, che ci vuole tempo per godere”.

Andrea ha concluso dicendo che il periodo di ‘astinenza’, una volta terminato, ha fatto bene alla coppia, rendendola più salda e consapevole.

Cristiana Capotondi: nozze e figli possono attendere… forse per sempre

In questi anni più volte la coppia ha dovuto rispondere alla fatidica domanda. Anzi alle fatidiche due domande: a quando il matrimonio? E un figlio? Sul primo quesito entrambi hanno spiegato più volte che i fiori d’arancio non sono in progetto. Particolarmente esauriente una risposta che diede Cristiana in una intervista: “No. Andrea è la mia famiglia, io sono già sposata”. Capitolo nozze, quindi, spedito in archivio. E un figlio? Anche in questo caso l’attrice ne ha discusso più volte pubblicamente:

“”Mi sento osservata in maniera losca, lo sguardo su di me è sinistro, come se tutti mi volessero chiedere: ‘Perché no?’. Io dico allora: ‘Perché sì?’. Le vite sono fatte di tante esperienze, quella della maternità dev’essere sicuramente straordinaria, ma bisogna arrivarci, ognuno con i propri tempi”.

E può darsi anche che per qualcuna il tempo non arrivi mai o semplicemente non vuole che arrivi. La Capotondi però lascia aperto un piccolo spioncino all’eventualità di diventare madre: “Ho ancora un pochino di tempo per pensarci. Vedremo”. Una cosa è certa: l’amore con Pezzi viaggia a vele spiegate, al di là di tutto e di tutti.