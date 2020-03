Cristiana Capotondi, col fidanzato Andrea Pezzi mancano solo le nozze

Cristiana Capotondi e il fidanzato Andrea Pezzi: l’amore non va mai in vacanza. E le nozze?

Cristiana Capotondi, con Andrea Pezzi l’amore non va mai in vacanza. L’attrice 39enne romana condivide una lunga e solida love story con l’imprenditore da ormai 14 anni. Prima che l’uomo le rapisse il cuore, è stata legata ai colleghi di set Nicola Vaporidis e Primo Reggiani. Ma è solo con Andrea che è giunto il sentimento maturo, quello ‘resistente’. “Carne della mia carne”, ha detto in una recente intervista rilasciata nel salotto di Rai Uno di Vieni da Me, riferendosi ad Andrea, testimonianza di quanto l’incastro d’amore sia collaudato, viscerale e sano.

Andrea Pezzi: “Matrimonio? Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei”

“Ci hanno separati alla nascita: da piccoli ci somigliavamo molto”, ha scherzato di recente Cristiana, riferendosi ad Andrea, commentando una sua foto d’infanzia. “Mi crea sempre imbarazzo parlare di lui”, ha aggiunto con tenerezza. “Lui è carne della mia carne“, ha infine chiosato. In molti tifano per il matrimonio, vista la solidità e la durata del legame. E la Capotondi non ha escluso tale ipotesi: “Nel caz….ggio generale, sì, un giorno gli chiederò di sposarmi”. Anche perché, chi ha sempre preso l’iniziativa nel rapporto, è stata l’attrice. Persino la prima mossa l’ha fatta lei, come ha confidato lo stesso Pezzi: “Matrimonio? Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”.

“Prima di incontrare l’amore della mia vita ho vissuto con un costante senso di mancanza”

“Prima di incontrare l’amore della mia vita, Andrea Pezzi, conquistato con un bigliettino in aereo perché se non mi fossi mossa io, forse oggi non staremmo insieme, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto. Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della tua felicità”, raccontava Cristiana in un’intervista del passato circa la relazione con il compagno.