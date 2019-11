Andrea Pezzi: “Matrimonio con Cristiana Capotondi? Deve chiedermelo lei”

Andrea Pezzi a Vieni da me parla della storia d’amore con l’attrice Cristiana Capotondi

Andrea Pezzi è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me mercoledì 6 novembre. L’ex veejay di MTV è stato invitato per parlare dell’uscita del suo nuovo libro: Io sono. Un volume nel quale viene affrontato l’argomento dell’essere umano ai giorni d’oggi e del nuovo rapporto con le tecnologie. Pezzi ha parlato a lungo della sua ultima fatica letteraria ma nel salotto di Rai Uno non sono mancati degli accenni alla vita privata del conduttore. In particolare, si è fatto riferimento al gossip del passato – quando Claudia Pandolfì lasciò il marito dopo un mese di matrimonio proprio per stare con Pezzi – e alla serenità raggiunta accanto a Cristiana Capotondi.

Le ultime dichiarazioni di Andrea Pezzi sulla fidanzata Cristiana Capotondi

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi sono felicemente fidanzati da oltre dieci anni. Non hanno figli e non sono sposati ma nonostante tutto sono sempre più complici e affiatati. “Matrimonio? Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”, ha detto ridendo Andrea. La liaison con la Capotondi è nata infatti proprio grazie all’intraprendenza e sicurezza di Cristiana. Che dopo aver conosciuto Andrea tramite alcuni programmi televisivi ha deciso di non farsi scappare un uomo così affascinante e interessante.

Cristiana Capotondi ha rimorchiato Andrea Pezzi in aereo

“Prima di incontrare l’amore della mia vita, Andrea Pezzi, conquistato con un bigliettino in aereo perchè se non mi fossi mossa io, forse oggi non staremmo insieme, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto. Quando cerchi la persona giusta sbagli delle cose volontariamente, per sperimentare e capire qual è il perimetro della tua felicità “, ha raccontato qualche tempo fa l’attrice.