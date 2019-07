Ascolti tv 29 luglio 2019, Temptation Island: il gran finale stravince

Ascolti tv lunedì 29 luglio 2019: Temptation Island continua a non aver alcun rivale

Il grande finale di Temptation Island trionfa, registrando ancora un boom di ascolti. La prima serata del 29 luglio 2019 vede in testa proprio il reality delle tentazioni, che ha raccolto di fronte al piccolo schermo ben 3.875.000 di telespettatori. La puntata, che ha visto gli ultimi tre falò di confronto, ha registrato così uno share del 24.7% di share. Nessun rivale per il reality, che ha registrato il picco in valori assoluti alle 22.25 con la presenza di 4.354.000 di telespettatori (22.53%). Dall’altra parte Rai 1 con il film Black or White ha intrattenuto 2.463.000 di telespettatori, con il 13.6% di share. Canale 5 trionfa su qualsiasi altro canale, come Rai 2 che con Hawaii Five O ha registrato il 5.9% di share, con la presenza di 1.082.000 di telespettatori. Rai 3, con La Mano sulla Culla, ha ottenuto uno share del 5.6% e 1.072.000 di telespettatori, mentre Italia 1 con Act of Valer ha conquistato il 4.9% con 925.000 telespettatori.

Ascolti tv: Temptation Island gli ultimi tre falò conquistano il pubblico di Canale 5, Paperissima Sprint vola alto

Grandi colpi di scena nel corso della sesta puntata di Temptation Island, che ha visto protagoniste le ultime tre coppie rimaste nel reality. Intanto, durante l’Access Prime Time, Paperissima Sprint Estate ha battuto Techetecheté con una media di 3.285.000 di telespettatori e uno share del 17.1%, contro i 3.087.000 di telespettatori e il 16.1% di share. Un’altra vittoria per Canale 5, prima ancora che prendesse inizio la tanto attesa puntata del reality delle tentazioni, durante la quale le coppie rimaste nei villaggi si sono separate. Infatti, abbiamo visto Vittorio lasciare Katia, Ilaria mettere la parola fine alla sua complicata relazione con Massimo e Nicola chiudere con Sabrina.

Ascolti tv preserale: vittoria netta per Reazione a Catena contro Caduta Libera

Vittoria netta per Rai 1 durante il preserale con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente, che ha intrattenuto 2.195.000 di telespettatori con uno share del 20.4% e Reazione a Catena, che ha ottenuto un ascolto medio di 3.269.000 di telespettatori (23.6%). Dall’altra parte, Canale 5 ha raccolto con Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.331.000 di telespettatori (13%) e con Caduta Libera 2.341.000 di telespettatori (17.5%).