Ilaria e Massimo, lei dice basta: “Scelgo me stessa”

Ilaria e Massimo a Temptation Island: la Teolis chiude la sua relazione

È arrivato il tanto atteso falò di confronto tra Ilaria e Massimo a Temptation Island. Uno degli incontri più intensi di questa stagione. Inizialmente, Filippo Bisciglia permette alla copia di rivedere il percorso fatto da Colantoni. Le continue attenzioni date da Massimo alla single Elena, hanno portato Ilaria a prendere una dura e triste decisione. Attraverso questa esperienza di 21 giorni, la Teolis, dopo aver visto alcuni filmati riguardanti il fidanzato, ha scelto di lasciarsi andare. Il suo percorso ha visto come protagonisti il single Javier, con cui ha instaurato un rapporto molto stretto. Il pubblico ha applaudito di fronte alla reazione di Ilaria, che ora sceglie di mettere la parola fine alla sua difficile relazione con Massimo. Nonostante quest’ultimo, durante il falò di confronto, le faccia una vera e propria dichiarazione d’amore di fronte alle telecamere, la Teolis decide di uscire dal reality da sola. La giovane ha mostrato comunque molta insicurezza nella sua scelta, tanto che Filippo le ha chiesto se è innamorata di Javier. Ilaria ha negato di provare un sentimento del genere per il tentatore, ma non sa se è ancora innamorata di Massimo!

Ilaria Teolis lascia Massimo Colantoni durante l’ultimo falò di confronto

“Massimo tu non hai capito una cosa, mi sono innamorata di me. Per una volta voglio bene a me, a Ilaria. Per una volta mi guardo allo specchio cerco di pensare alla mia felicità, non credo che tu me la possa dare, io non ti credo. Io non ci riesco”, ammette Ilaria quando le viene chiesto se vuole uscire con Massimo dal reality oppure no. A questo punto, Filippo le consiglia di essere completamente sincera con il ragazzo, che non riesce ad accettare quanto sta accadendo. “Non lo so più se sono innamorata di te, ti devo dire la verità”, così Ilaria spiazza un po’ tutti. La sua indecisione aveva fatto credere che ci potesse essere una risposta positiva da parte sua e, invece, la Teolis sceglie sé stessa. La ragazza, però, non corre da Javier dopo questo delicato falò di confronto.

Ilaria e Massimo sono tornati insieme dopo Temptation Island?

Ricordiamo, come fa presente anche Filippo a fine falò, che domani scopriremo quanto accaduto alle varie coppie dopo un mese dalla fine del programma. Dunque, Massimo potrebbe essere riuscito a riconquistare il cuore della bella Ilaria, la quale è riuscita a sorprendere i telespettatori fino all’ultimo istante. Raffaella Mennoia, qualche giorno fa, ha rivelato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine che non tutte le coppie confermeranno le scelte prese durante il falò di confronto.